5G時代の到来示すバーチャル渋谷開設、『攻殻機動隊』トークイベントも開催

バーチャル空間でのエンターテイメントを楽しめる渋谷区公認の配信プラットフォームVRイベント空間「バーチャル渋谷」が、5月19日より開設される。



「バーチャル渋谷」は、自宅に居ながらもアーティストのライブやアート、トークイベントなど「渋谷」らしいコンテンツを発信・体験できることをコンセプトにしたもの。先端テクノロジーとエンターテイメントを組み合わせたバーチャルイベント会場では、アバターを使って会場内を自由に動き回りながら、たくさんの観客とインタラクティブなオンラインイベントを楽しむことができる。現実の渋谷の街と連携し、同一コンテンツを表現する、時間や場所など従来の制約を超えたデジタルツインの体験を今夏から展開していく予定だ。



さらに、今回の「バーチャル渋谷」オープン当日には、株式会社ドミューンの宇川直宏、SEKAI NO OWARIのDJ LOVE、若槻千夏、アンジュ・カトリーナらがアバターとして参加。世界的人気アニメ『攻殻機動隊』について熱く語り合うトークイベント「#渋谷攻殻 NIGHT by au 5G」がバーチャル渋谷内にて開催される。シリーズ最新作『攻殻機動隊 SAC_2045』の世界と融合したバーチャル渋谷のスクランブル交差点で、攻殻機動隊シリーズの魅力を、シリーズ初心者にとっても分かりやすいトークで展開する。



・渋谷区長 長谷部健からのコメント

新型コロナウイルスの感染拡大が続き、緊急事態宣言が発令され、多くの皆様の生活にも不自由をきたしています。そういった状況下であるからこそ、渋谷らしい解決策や動きが必要だと感じています。これまで未来の渋谷のために計画しても実現に時間を要していたこと、自治体だけでは実現できなかったことを、さまざまな企業や人と共に一丸となって、今こそ日本が誇れるカルチャーを持つ「渋谷」の未来のカタチを推し進める時が来ました。第2の渋谷である「バーチャル渋谷」は、無限の可能性を秘めていると考えています。この状況を乗り越えるためではなく、渋谷がサスティナブルなカルチャー発信の先駆者となれるようチャレンジし続けます。



・渋谷未来デザイン理事・事務局次長 長田新子からのコメント

新型コロナウイルスの感染拡大防止ということで、多くの人々や事業者に自粛生活が強いられています。本来エンターテイメントは、人々に生きる喜びやモチベーションを与え、日々の生活を豊かにします。だからこそ創造文化都市を目指す渋谷は、この時期に形は変えながらも文化活動をつなぎ続け、発信していくことに意義があると考えます。渋谷5Gエンターテイメントプロジェクトは、多様な主体が知識とリソースを提供し、オープンイノベーションによって都市の未来像とエンターテイメントの力を、テクノロジーを駆使しながらカタチにすることをミッションとして生まれました。このような状況下でも、共通の想いを持つパートナーの皆様含めた多くの仲間と今できることを前向きにやりつつ、将来を見据えた実験を繰り返し、事態が収束した際にはリアルな渋谷に新たな体験価値が生み出されることが、これからの社会への貢献につながると信じています。





<イベント情報>



バーチャル渋谷オープニングイベント

「#渋谷攻殻 NIGHT by au 5G」



2020年5月19日(火)19:00〜19:45

テーマ「攻殻機動隊初心者講座と『攻殻機動隊 SAC_2045』のココがスゴイ!」



出演者:

・渋谷未来デザイン フューチャーデザイナー:若槻千夏

・SEKAI NO OWARI:”DJ LOVE”

・S/U/P/E/R DOMMUNE代表:宇川直宏

・にじさんじ所属バーチャルライバー:アンジュ・カトリーナ



参加方法:

VR デバイス、スマートフォン、PC/Mac からバーチャル渋谷へご参加いただけます。

参加にはclusterの無料アカウント作成と、ご利用されるデバイス用のclusterアプリのインストールが必要です。

clusterウェブサイト(アカウント作成はこちら):https://cluster.mu

本イベントページ:https://cluster.mu/e/bee95acc-5c7f-4ebb-b08a-606348747487



渋谷 5G エンターテイメントプロジェクトURL:https://shibuya5g.org/