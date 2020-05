Apple Musicの特集ページ「At Home With Apple Music ~うちで過ごそう~」で、日本人アーティストをフィーチャーしたビデオシリーズ「At Home With Artists from Japan」の第3弾が配信された。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出自粛が余儀なくされる中、アーティストが自宅でどのように過ごしているのかをセルフショットビデオで語るこの企画。最終回となる今回はAI、YZERR(BAD HOP)、アイナ・ジ・エンド(BiSH)、Mamiko(chelmico)、尾崎世界観(クリープハイプ)、Yosh(Survive Said The Prophet)の6人が参加した。