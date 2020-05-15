8月28～30日の3日間、さいたまスーパーアリーナ（さいたま市中央区）で開催されるアニメソングの大型ライブイベント「Animelo Summer Live 2020 -COLORS-」の出演アーティスト第3弾が5月15日、発表され、声優の鬼頭明里さんがソロとして初出演することが分かった。
声優の富田美憂さん、音楽ユニット「岸田教団＆THE明星ロケッツ」、歌手のhalcaさんが初めて出演することも発表された。歌手のReoNaさんも出場する。
アニサマは、2005年にスタートし、今年で16年目を迎えるアニソンの祭典。
◇8月28日の出演者（敬称略）
i☆Ris▽Peaky P-key from D4DJ▽大橋彩香▽スピラ・スピカ▽ASCA▽岡崎体育▽スキマスイッチ▽OLDCODEX▽藍井エイル▽AiRBLUE▽西川貴教▽岸田教団＆THE明星ロケッツ▽富田美憂
◇8月29日の出演者（敬称略）
鈴木愛奈▽Argonavis from BanG Dream！▽亜咲花▽東山奈央▽オーイシマサヨシ▽スタァライト九九組▽TrySail▽angela▽GRANRODEO▽井口裕香▽鈴木雅之▽鈴木愛理▽鬼頭明里▽halca
◇8月30日の出演者（敬称略）
仲村宗悟▽内田雄馬▽SHOW BY ROCK！！▽鈴木みのり▽伊藤美来▽雨宮天▽鈴木このみ▽茅原実里▽TRUE▽森口博子▽ReoNa