松田聖子、松本隆との史上最強コンビで描いた新たな女性像

音楽評論家・田家秀樹がDJを務め、FM COCOLOにて毎週月曜日21時より1時間に渡り放送されているラジオ番組『J-POP LEGEND FORUM』。



日本の音楽の礎となったアーティストに毎月1組ずつスポットを当て、本人や当時の関係者から深く掘り下げた話を引き出していく。2020年5月の特集は、今年4月にデビュー40周年を迎えた松田聖子特集。デビュー40周年記念アルバム『SEIKO MATSUDA 2020』のリリースが9月30日に予定されている彼女の軌跡をデビュー年である1980年から遡っていく。第2週目となる今回は、1982年から1984年の楽曲から10曲を選出し解説する。







こんばんは。FM COCOLO「J-POP LEGEND FORUM」案内人、田家秀樹です。今流れているのは松田聖子さんの「SWEET MEMORIES ~甘い記憶~」。1983年のシングルでしたが、4月1日に配信で発売になりました40周年バージョン、英語の部分が日本語になっております。元々は日本語の歌詞で書かれていたんですが、その原詞がマスターテープと共に発見され、それを知った松田聖子さんが、是非歌い直したいということで再録音されました。やはり時間も経っていますし、年齢も違っていますから、かなりしみじみとした感じが加わっておりますね。



今月の2020年5月のテーマは松田聖子。1980年4月1日に『裸足の季節』でデビューしてから40周年です。それまでのアイドルの常識や概念を打ち破りました。そして、アイドルであること、歌い手であることと人間的な成長を同時に成立させた唯一の存在でしょうね。チャートやセールスの記録、音楽のクオリティなど、1980年代の彼女の活躍はいくら語っても語りきれないテーマとストーリーに富んでおります。この番組はシンガーソングライターを取り上げることが多いんですが、この番組ならではの特集になればと思っております。



先週、「小麦色のマーメイド」を聴いていて、ふっと思いつきました。松田聖子は1980年代の女性版若大将である。これ自分で気に入っているんです(笑)。今日もそういう話をするかもしれません。40年間彼女は何を歌ってきたのか? 彼女の功績とは? 今月は私一人でお送りします。4週間、40周年、40曲。今週はまずこちらの曲です、1982年10月発売、「野ばらのエチュード」。







1982年10月発売、11枚目のシングル『野ばらのエチュード』。作曲は財津和夫さんです。松田聖子さんは1962年3月生まれなので、ちょうど20才の時の曲です。「ひとり静かに愛を見つめて 20才のエチュード」、「よろこびも哀しみも20才なりに知ったけれど」という歌詞ですね。歌詞の中に20才という言葉が2度も登場しているわけですね。聖子さんはこの歌を大人っぽいと思ったのかな? でも自分の歌にしていますね。自分の歌にしてしまう歌唱力、懐の深さ、声の素晴らしさ。これも今週たっぷりお楽しみいただけたらと思います。







この曲は作曲が細野晴臣さんなんですね。曲の感じは大滝詠一さんのようで、歌詞は松本隆さんです。6枚目のアルバム『Candy』の中の「ブルージュの瞳」。ブルージュというのは、ベルギーの古都の名前。ヨーロッパ一人旅ソング。アルバム『Candy』の中には、細野さんがこの曲と「黄色いカーディガン」の2曲に参加しております。他には大滝詠一さん、財津和夫さん、南佳孝さん、大村雅朗さんが曲を書いておられます。今お聴き頂いている曲のアレンジが大村雅朗さん。このアルバムで細野さん、松本さん、大滝さんというはっぴぃえんどの3人が揃ったので、そのことを表したのかなと思ったりしますね。彼はもう亡くなってしまいましたが、そういう意図があったんではないでしょうか。それぞれの1980年代の迎え方というのがありました。大滝さんは1981年に『ア・ロング・バケーション』で爆発的に世間に知られました。南佳孝さんは1981年に『スローなブギにしてくれ (I want you)』を大ヒットさせました。南佳孝さんのデビューアルバム『摩天楼のヒロイン』は松本隆さんの初めてのプロデュース作品でした。そしてYMOは1981年に全世界で500万枚を売るという大成功、絶頂ですね。1982年はYMOとしてはちょっとお休みしていた。坂本龍一さんは『い・け・な・いルージュマジック』をやったり、細野さんが『ハイスクールララバイ』で歌謡曲をやってみたり。そういう流れの中でこの曲もありました。1970年代にあった、ニュー・ミュージックやロック、フォークと芸能界の境界がなくなってきた。そこに橋を架けたのが松本さんで、その橋を皆が渡り、松田聖子さんで皆が共闘を組んだということになりますね。この「ブルージュの瞳」はヨーロッパの一人旅ソングですけど、松本さんが書いた20才の松田聖子は、「野ばらのエチュード」もそうですが、ちょっと大人になってます。次の曲はその代表と言えるでしょう。







1983年2月発売、12枚目のシングル『秘密の花園』。聴きようによってはかなりエロチック。作曲は呉田軽穂さんです。この曲の中には、「風立ちぬ」や「赤いスイートピー」に出てくる主人公は登場していませんね。だって、ママの目を盗んで月明かりの岬に来るんですよ。このママっていうのが松田聖子さんの歌の中の一つのキャラクターですね。お母さんとかは言わない、ママ。そういう育ちの女の子っていう設定なんでしょう。ママの目を盗んで月明かりの岬に来る、真夜中に呼び出されたわけですよ。ただ、相手の彼の方も緊張しているわけです。そこで「キスしていい?」と訊いたんでしょうね。真面目な顔して言ったんでしょう、でも彼女に軽くいなされてしまうんですね。女の子の方がちょっと大人です。「ルックスは割といいから もてるのも仕方ないけど」、「私を口説くなら三日月の夜にして」ですよ。恋の主導権という言い方をするとしたら完全に女性にありますね。演歌の中や従来のアイドルのラブソングの主導権は常に男性が持っているわけですよね。女性は引っ張り回されたり、裏切られたり、騙されたり、すがったりというのが多いわけですが、松田聖子さんのラブソング、ラブストーリーは女の子が主役であります。そんな曲を続けてお聴きいただきます。1983年4月、「天使のキッス」。彼女は21才になりました。







これも作曲が細野晴臣さんですね、恋の駆け引きの曲。泳げないフリをわざとするんですよ。愛してるって言わせたいから瞳をずっと見ちゃったりする。誘惑されるポーズの裏で誘惑している、ちょっと悪い子ですね。ちょっと悪い子っていうのはどんな女の子か? 史上一番コケティッシュなアイドル、そして男の子をからかったアイドルと言えそうですね。明るいエロティシズムがある、自由奔放で時に健気、聖子姫のツンデレ・ポップ(笑)。これが女性の憧れと希望であり、男の子にとってはちょっと手の届かなさそうな距離になったんではないかと思っております。もう一曲、こんな曲があります。1983年6月発売の7枚目のアルバム『ユートピア』収録の「ハートをRock」。







この曲も好きなんですよ。1983年6月発売の7枚目のアルバム『ユートピア』より「ハートをRock」。このアルバムのジャケットが素晴らしい。水の中から顔を出している聖子さんの髪の毛が濡れているんですよ。あどけないんだけど色っぽい、21才の色々な面を一枚で表現していますね。素晴らしいジャケットです。1983年の邦楽で一番売れたアルバムが今作で、アルバムアイドルとしての地位を固めた。アイドルはシングル盤という概念が彼女の中にはなかった。この「ハートをRock」は、作詞が松本隆さんで作曲が甲斐祥弘さん。この曲はなんでシングルにならなかったのかな? と思うんですが、あまりにもモータウン調過ぎたかなっていうのと、やっぱり歌のテーマ、ストーリーでしょうか。眼鏡をかけた、哲学の先生みたいな彼がクラシックのコンサートに誘うんです。でも眠たくてしょうがないって歌っているわけで、クラシックの人に顰蹙を買うんではないか? ソニーはクラシックのアルバム出してるしなと、思ったりしました(笑)。あなたを私好みに変えたいっていうアイドルの歌ですよ。1960年代には、あなた好みの私になりたいっていう奥村チヨさんの歌がありましたが、この曲は全然違います。主体性がハッキリとある女の子の歌。お聴き頂いたのは1983年6月発売の7枚目のアルバム『ユートピア』より「ハートをRock」でした。







これがオリジナルですね。1983年8月発売の『SWEET MEMORIES』。サントリーのCMソングでした。12枚目のシングル『ガラスの林檎』のカップリングだったんですけども、あまりに問い合わせが多いので両A面として発売されました。サントリーからの注文が二つあったって松本さんが仰っていましたね。一つ目はジャズっぽい曲で英語が入るものにしてくれ、二つ目は歌い手を匿名にしたいということでした。それに応えたのが作曲の大村雅朗さんですね。この曲ができた時に発注したディレクターの若松さんも松本さんも聖子さんも驚いたんだそうです。「こんな大人っぽい曲を彼女が歌えるんだろうか?」、彼女は「私がこれを歌えるんだろうか?」と思ったと聖子さんも書いていましたね。大村さんが、他の人がやっていないことでこういう曲にしたんでしょう。松本さんが日本語で歌詞を書いて、途中の部分を英語に直した。その原詞が日本語で残っていたので、改めて歌い直したというのが今月の前テーマでお聴きいただいている、あのバージョンですね。松本さんが聖子さんに歌詞を提供するにあたって意識していたことがあって、ちょっと先に石を投げるんだよって言っていたことがありました。それは成長ということなんですが、歌い手として、アイドルとして、等身大の人間としてのちょっと先、それが音楽的な成長、人間的な成長につながっている。そういう歌詞、アイドルにしたいんだと仰っていましたね。この曲は大村さんが投げた、ちょっとどころではない相当先の歌だったんでしょうが、彼女は見事に歌い切りました。成長ということで言うと、先ほどご紹介した1983年6月発表の『ユートピア』と12月に出た『Canary』はそんな傑作だと思っております。アルバムタイトル曲をお聴きいただきます、「Canary」。









1983年12月発売、8枚目のアルバム『Canary』より「Canary」。これは作曲が聖子さん自身なんですね。SEIKOとクレジットされております。聖子さんは、アルバム『ユートピア』の中の「小さなラブソング」で詞の方は提供されているんですが、アルバムの中に自分の曲が入ったのはこの曲が初めてです。この曲の舞台もヨーロッパです。シトロエンっていう車が出てくるので、フランスの港町でしょうね。二人で暮らした部屋を後にするわけです。都会のどこかでピアノを弾いて歌うのが夢だと言う女性の主人公ですね。歌の中に男性のセリフも出てきます。「自由に跳べばいい」。一つの歌の中に男女のパートがあるのは太田裕美さんの「木綿のハンカチーフ」がそうでしたね、松本さんらしい。松本さんはです、このアルバム、この曲の歌詞は自分らしいなと仰っていたことがありました。この曲の主人公は一人で生きる自信を手にしているわけです。それを"あなた"からもらっているんですね。先週、松田聖子さんは女の子の生き方を歌ったアイドルだという話をしましたが、このアルバムの時期にはもう飛び立っている。一人で生きていくということが自分でできるようになっているという主人公ですね。アイドルの成長というよりも、20才、21才の女性としてのちょっと先の成長というのが歌われているんじゃないかと思います。こんな曲もありますね、「Wing」。







1983年12月発売、8枚目のアルバム『Canary』より「Wing」。作曲が来生たかおさんなんですね。曲も大人っぽいでしょう。歌の主人公が半年間アメリカで暮らしていて帰国する女性。アメリカで暮らしたのも、わがままでアメリカに行ってしまったという設定ですね。それで東京の空港に戻ってくる。映画のワンシーンのようです。中森明菜さんの「北ウィング」はこの後ですよ。でもそれぞれの歌が、ストーリーというほど長くはないですけど、一本の映画に匹敵するような奥行きのある設定になっていますね。歌の舞台が広がっていますね。アルバム『ユートピア』とかは特に「マイアミ午前5時」や「セイシェルの夕陽」とかある、「Canary」の中にはフランスの港町もあるし、アメリカ暮らしというのも設定になっていますね。リゾートのヒロインからちょっと大人になって、一人で海外で暮らしてみたいというところまで変わってきた。1980年代前半というのは、若い女性が一人で海外に行って自分を見つめ直すということが流行った時代ですね。その頃の女性の憧れを体現していったという風に言っていいでしょう。戦後の日本の女性で、その時代の多くの女性の夢を体現した人は、美空ひばりさんとユーミンだと僕は思っていたんです。でもユーミンが作家として加わって、さらにわかりやすく色々な人に広く夢を与えたのが松田聖子さんだった。松本隆と呉田軽穂と松田聖子、史上最強トリオかなと思ったりしております。21才、失恋も大人っぽいです。1983年10月発売、「瞳はダイアモンド」。









1983年10月発売、13枚目のシングル『瞳はダイアモンド』。これも呉田軽穂であります。失恋ソングですね、私はもっと強いはずよっていうことを自分に言い聞かせているのが大人っぽいですね。一人で生きてきた自信がちょっとある女性の失恋の癒し方。初恋の失恋ではないんです、もっと精神的なダメージを知った女性に向けての失恋ソングですね。アルバム『Canary』には、松本さんが若い頃によくデートしていた横浜が舞台の「蒼いフォトグラフ」という曲も入っていますね。アルバムの最後の曲「Silvery Moonlight」はプロポーズを断る曲ですよ。今は一人で生きたいのという風にプロポーズを遠慮している。自分からちゃんと自分の人生を選んでいる、意志のある女性ですよ。もう少女ではないですね。この「瞳はダイアモンド」を聴きながら思ったんですが、「松田聖子の声って泣いてるんだよね」と言ったのは吉田拓郎さんでした。「明るいんだけど泣いているんだよ」と。泣いていますね。拓郎さんも、的確に松田聖子さんの声を言い当てていたなと改めて思いました。「瞳はダイアモンド」は連続13曲1位という記録になった歌であります。松本隆さんが聖子さんに詞を書くのは、1984年で一区切りがついてしまうんです。1984年2月発売のシングルをお聴きいただきます。「Rockn Rouge」。







1984年2月発売のシングル『Rockn Rouge』。アルバムは1984年6月発売の9枚目『Tinker Bell』。これは化粧品のCMソングだったんですね、「ピュアピュアリップス」というコピーがあった。「Kissはいやと言っても反対の意味よ」という女心が歌われていますね。これも呉田軽穂さんの曲です。松本隆さんの対談集が2冊出ているんですが、その中でユーミンと対談していまして。ユーミンは聖子さんの話をしながら、「松本さんは『Rockn Rouge』の時に失踪したのよね」という話をしておりました。松本さんも「『Rockn Rouge』の頃に"第一次やる気なくなる気"が来たんだよね」という風に語っておりました。でもこの1984年には、松本さんは大滝詠一さんのアルバム『EACH TIME』、南佳孝さんのアルバム『冒険王』を作っているわけで、聖子さんは1983年にコンサートツアーを3回、主演映画『プルメリアの伝説 天国のキッス』にも出ている。1984年にはツアーを4回やっている。そんな中で皆が120%ギリギリの力で、失踪していたという2年間なんでしょうね。そんな中で転機が来たのが1984年でした。









「J-POP LEGEND FORUM」松田聖子40周年Part2。今年がデビュー40周年の松田聖子の軌跡を辿る1ヶ月。1982年「野ばらのエチュード」から1984年「Rockn Rouge」をお送りしました。今流れているのは、この番組の後テーマ曲、竹内まりやさんの「静かな伝説(レジェンド)」です。さっき思わず史上最強トリオと言ってしまったんですが、先月のゲスト近藤雅信さんが史上最強A&R。史上最強が多いなと思ったりしました(笑)。でも松本隆さんと松田聖子さんは1981年から1988年までコンビが組まれていて、全部松本さんが詞を書いたアルバムが8枚あるんです。1曲だけ聖子さんが書いた曲が1枚あって、合計9枚が松本隆さんの主導で、全部1位ですよ。シングルが1981年の『白いパラソル』から1988年の『Marrakech〜マラケッシュ〜』まで17枚あるんです。聖子さんのその間のシングルは全部で20枚あって、松本さんが担当した17枚が全部1位。シングルとアルバムでこれだけ1人の作詞家が1位をとったアイドルはいないですよ。AKB48とか乃木坂46も全部秋元康さんが書いていますが、秋元さんはシングル盤中心ですからね。アルバム毎にこれだけ数を重ねて時代を追って、アーティストの成長に合わせてそれぞれ完結させたストーリーを作り出した歌い手と作詞家は他にいないと断言しちゃいます。これが史上最強じゃなくて何なんですか、などと言ったりしておりますが、これが史上最強と言われる所以でありますね。で、そこから一人歩きしていったのが松田聖子さんですよ。もう若大将という次元では語れなくなっている、そういう話は来週以降になります。





松本隆さんが松田聖子に提供した歌詞をまとめた詞集「秘密の花園」を手にした田家秀樹





