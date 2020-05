白い毛玉がサンリオキャラに変身！　ミュージカル動画も公開

セガトイズより発売中の、不思議な毛玉を水で洗うと元の姿に変身するサプライズトイ「WHO are YOU?(フーアーユー?)」シリーズ。

その新製品として、世界中で大人気のサンリオのキャラクターのぬいぐるみと出会える「WHO are YOU?サンリオキャラクターズ」の発売が決定した。



「WHO are YOU?」は、毛玉を水で洗うことにより動物の姿に変身するぬいぐるみ。どんな動物になるかは洗ってみないと分からないサプライズトイだ(WHO are YOU? パステルを除く)。



そして「WHO are YOU?サンリオキャラクターズ」は、白い毛玉を洗うとハローキティ、マイメロディ、シナモロールのどれかに変身するぬいぐるみ。サプライズトイで日本出身のキャラクターが採用されるのは非常に珍しい。



また、セガトイズ公式YouTubeチャンネルでは、ハローキティ、マイメロディ、シナモロールが「WHO are YOU?」の大人気プロモーションミュージカル動画と同じ振り付けでダンスに参加したミュージカル動画を公開している。



この動画は、4月下旬に公開された「WHO are YOU?第二章~あらってWOW!~」の振り付け動画「おうちで踊ろう!」がベースになっている。

セガトイズでは「外出自粛の期間をおうちで楽しく過ごしてもらいたい」という意図があるという。



「WHO are YOU?サンリオキャラクターズ」はあ2020年6月25日発売予定。予約は6月11日より開始される。



(C)2018 Moose Toys Ltd. (C)SEGATOYS (C)1976,2001,2020 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL No.610214