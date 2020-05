人生に影響を与えたテレビ番組を軸に、出演作品の話題からその人のパーソナルな部分にも迫るインタビュー連載「PERSON~人生を変えたテレビ番組」vol.2は、5月16日に最終話(第6話)を迎える、本気のストリートダンスで注目を集めるドラマ×舞台連動プロジェクト『KING OF DANCE』(読売テレビほか)で三浦海斗役を務めている和田雅成さん。



和田さんは、『おそ松さん on STAGE』でカラ松(F6)、ミュージカル『薄桜鬼 志譚』では主人公・土方歳三を演じるなど、2.5次元作品においての要とも言える存在。舞台『刀剣乱舞』シリーズへの出演でも話題で、ことし8月11日(火)開催予定の「刀剣乱舞-ONLINE-」五周年記念「刀剣乱舞大演練」にも出演が決まっています。



『KING OF DANCE』では、主人公・高山空(高野洸)と幼い頃ダンススクールで出会い、ライバルとして立ちはだかる海斗。第5話では、ついに直接対決が実現、そしていよいよ最終話を迎える、気になる海斗の動向や見どころは? また、舞台、映画、テレビと着実に表現の場を広げている和田さんが、役者の道を志すきっかけになったテレビ番組や、いまオススメの番組について聞いてみました。



――和田さんが、「この番組に影響を受けた」というテレビ番組は何でしょうか?



この世界を志したきっかけが『ごくせん』。また、お笑い番組が大好きで、欠かさず見ているのが『アメトーーク!』『テレビ千鳥』『出川哲朗の充電させてもらえませんか?』などほかにもたくさんあります。最近ドラマをたくさん見るのですが、お話、脚本が面白いとわくわくします。



――いま、和田さんがおすすめするテレビ番組は?



お笑い番組全般。今は気持ちが晴れない事が多いと思うので、みんなで笑って生きていきたいです。



――また、これからの“テレビのあり方”において期待することは?



プラスをたくさん発信してほしいです。



――新型コロナウイルスの影響で外出自粛期間が続いていますが、どのように“おうち時間”を過ごされていますか? 何か、ハマったことがあれば教えてください。



とにかくドラマを見ています。改めて初心を刻んでいます。そして、今、遊戯王カードのコレクションにハマっています。



――元々、インドア派orアウトドア派? 外出自粛期間が明けたら、新たに挑戦したいことはありますか?



最近アウトドアになりました。外出自粛期間が明けたら、とにかく行ったことのない色んな場所に行きたいです。



――そして、出演中の『KING OF DANCE』がいよいよ最終話を迎えます。以前、コメントの中で、海斗は「生き方が不器用」と仰っていました。演じる中で、また放送を見る中で、改めて海斗の魅力はどんなところだと思いますか?



やはり不器用なところ。周りが放っておけない魅力があります。



――共演者の皆さんとの印象的なエピソードは?



基本的に晴(丘山晴己)さんと一緒にいた気がします。常にハッピー全開な方です。あと、初めて洸(高野)と二人でご飯に行きました。



――最終話の見どころを教えてください。



第5話で海斗の想いが変わり、顔が変わりました。下も見て、上も見て、未来をみています。



――舞台への意気込みや、楽しみにしていることは?



意気込みは、、、とにかくダンス練習。ダンスバトルだったり、ショーケースだったりお客様の前でリアルに生まれる臨場感が楽しみです。



――最後に、役者として活動される中で、大切にしていることを教えてください。



これも今後新たに挑戦したいことと同じなのですが、「とにかく行ったことのない色んな場所に行きたい」です。



<『KING OF DANCE』最終話放送概要>

・読売テレビ:5月16日、毎週土曜24:58~

・中京テレビ:5月21日、毎週木曜25:44~

・BS日テレ :6月11日、毎週木曜23:00~

(第3話:5月21日、第4話5月28日、第5話:6月4日)



<舞台『KING OF DANCE』全25公演予定>

・大阪公演:7月16日(木)~7月19日(日)

・東京公演:7月23日(木)~8月2日(日)

・愛知公演:8月8日(土)~8月9日(日)