東京スカパラダイスオーケストラ、[Alexandros]のライブ映像が5月16日(土)から、BTSは5月20日(水)から、Huluで期間限定無料配信される(※会員登録無しで視聴可能)。



Huluでは、新型コロナウィルス感染拡大防止のための緊急事態宣言発令に伴い、在宅支援として、ドラマ、キッズ・知育、料理、エクササイズ、人気アニメや安室奈美恵のライブ・ドキュメンタリー映像などが無料配信されてきた。在宅期間が長くなり、外出が難しい中、エンターテインメントで少しでも在宅環境が快適で、楽しくなることに貢献出来たら、との思いから、音楽ライブを無料配信する運びとなった。



今回配信する作品は、2018年12月24日に大阪城ホールで実施された「2018 Tour『SKANKINGJAPAN』ファイナル公演 “スカフェス in 城ホール”」の東京スカパラダイスオーケストラのワンマンライブからメンバー厳選10曲、2017年4月23日幕張メッセで開催され3時間で怒涛の29曲を披露した「[Alexandros] Tour 2016~2017 ~We Come In Peace~」のファイナル公演、さらに BTS 初の日本ドーム・ツアーとなった「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF'~JAPAN EDITION~」の2018年東京ドーム公演、と家でたっぷり音楽ライブを楽しむことができるラインナップになっている。



また、日本テレビでは、5月19日(火)25時29分から特別番組『うちでアガれ LiVE@HOME』(※関東ローカル)が放送。東京スカパラダイスオーケストラ、[Alexandros]、そしてBTSのライブ映像をダイジェストで楽しむことができる。東京スカパラダイスオーケストラ、[Alexandros]からのコメント映像も必見だ。



■無料配信作品一覧

【東京スカパラダイスオーケストラ】

2018年12月24日「2018 Tour『SKANKING JAPAN』ファイナル公演 “スカフェス in 城ホール”」公演の中からメンバー厳選の10曲

無料配信期間:5月16日(土)~5月29日(金)(2週間)



【[Alexandros]】

2017年4月23日「[Alexandros] Tour 2016~2017 ~We Come In Peace~」のファイナル公演

無料配信期間:5月16日(土)~5月29日(金)(2週間)



【BTS】

2018年11月14日「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF'~JAPAN EDITION~」東京ドーム公演 ※アンコール映像はなし。

無料配信期間:5月20日(水)~5月26日(火)(1週間)