5月16日に開催されるCINRA.NET主催の音楽イベント「CROSSING CARNIVAL20 -online edition-」の第2弾出演者が発表された。



今回新たに発表された追加出演者は、SuiseiNoboAz、STUTS、仙人掌、downy、TAMTAM、TENDOUJI（モリタナオヒコ&アサノケンジ）、Dos Monos、Momの8組。本来は東京・渋谷のTSUTAYA O-EASTなど7会場で行なわれる予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大によりオンラインでの決行となった。当日は自宅などからのライブ配信だけでなく、未発表の映像コンテンツ、オンライン上でのインタビューやトークなどのプログラムを配信予定。さらに、チケット購入者は配信終了後の72時間、アーカイブ視聴できるとのこと。





＜イベント情報＞







「CROSSING CARNIVAL20 -online edition-」



2020年5月16日（土）13時〜

チケット代：1000円



出演者：

王舟

Campanella

塩塚モエカ（羊文学）

柴田聡子

SuiseiNoboAz

STUTS

仙人掌

曽我部恵一

Daichi Yamamoto

downy

TAMTAM

TENDOUJI（モリタナオヒコ&アサノケンジ）

Dos Monos

Mom

三船雅也（ROTH BART BARON）

ヤナセジロウ（betcover!!）



配信 / チケット購入URL：https://cinranet.zaiko.io/