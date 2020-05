Sano ibuki 1st e.p.『SYMBOL』は“感情豊かな”作品

シンガーソングライターのSano ibukiさんが、5月13日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にリモート出演。この日発売されたファーストe.p.『SYMBOL』について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。さかた校長:Sano ibuki先生は、本日5月13日に、ファーストe.p.『SYMBOL』をリリース! おめでとうございます!Sano:ありがとうございます。こもり教頭:いいのよ!さかた校長:1曲目と7曲目がインスト曲ですけれども、(2曲目の)「emerald city」は番組でも……。こもり教頭:かけさせてもらいましたね。Sano:ありがとうございます。こもり教頭:校長は、聴いてみてどうでしたか?さかた校長:俺はやっぱり……Sano先生の歌詞がめっちゃ好きなんよ。こもり教頭:わかります!さかた校長:それこそ「決戦前夜」(デビューアルバム『STORY TELLER』に収録)もね、『みんな ひとりぼっちで 透明な道で迷っている』というところがね、「あ~いいなあ、透明な道……うわぁ……」って、俺ね、歌詞がいいなと思って刺さっちゃうんだよな。こもり教頭:わかりますよ~。歌詞がいいんですよね。今回の『SYMBOL』だと、「ファーストトイ」という楽曲があるんですけど、これが僕的には……なんかね、毎回あるんですよ、アルバムの中に。僕は「魔法」(ファーストミニアルバム『EMBLEM』に収録)という曲が一番好きなんですけど……。さかた校長:「魔法」もめちゃめちゃ良かった。もう最高!Sano:ありがとうございます(笑)。こもり教頭:その曲にやっぱテイストがジャンルとして……まぁ小説で言うジャンル? という、同じようなテイストの曲が入っていて。「マリアロード」は、僕はそういうものだと思ったんですけど。なんか「ファーストトイ」とかが、僕的にはちょっと近いなという感じもあるんですよ、若干。さかた校長:なるほど。こもり教頭:だから、聴いていて好きです。すごくおすすめ曲です……。Sano:(笑)。さかた校長:Sano先生、ちょっと教頭の愛が溢れすぎているんで、この『SYMBOL』について……。こもり教頭:そうですね、聞いてみたいですね。僕しかしゃべってない!Sano:ほぼほぼ解説は終わったな、と思って聞いていたんですけど(笑)。全員:(笑)。こもり教頭:改めてどんな作品ですか?Sano:『SYMBOL』は、(2019年11月にリリースされた)『STORY TELLER』というアルバムの物語と一緒に作ったような感じです。それのスピンオフじゃないですけど、インスト曲も2曲作ったという感じです。さかた校長:そうか~。どのくらいの制作時間がかかったんですか?Sano:そうですね……『STORY TELLER』と(2018年7月にリリースされた)『EMBLEM』というインディーズのころに作ったミニアルバムと『SYMBOL』は、同時期に作っていたので……。こもり教頭:そうだそうだ、そんなこと言ってたわ!Sano:全部で2年弱くらい……こもって作っていましたね。さかた校長:すごいな!こもり教頭:だから3作なんですよね。Sano:そうですね、3作で一つの物語という形で出させてもらっていますね。さかた校長:それの元となるお話もいっぱいあって……すごいな。こもり教頭:すごいですよ。言うなら、『ロード・オブ・ザ・リング』みたいなものですよ。3部作で。Sano:(笑)。さかた校長:曲はいつ思い浮かぶんですか?Sano:僕は題名を作ってから物語を作るんです。そこから歌詞とかメロディを作ったりするので……物語を書いているときに「ここでこういう音が鳴っていてほしいな」とか「こういう主題歌になってほしいな」とか、そういう想像……のときに出てくることが多いです。こもり教頭:うん。今回の『SYMBOL』……たくさんのいろんな所でいろんな人に聴いてほしいと思うんですけど、SCHOOL OF LOCK! ということもあって、どんなときにどんな生徒に聴いてもらいたいですか?Sano:そうですね、本当に感情豊かなe.p.になっているので、どんな瞬間にも立ち会えるんじゃないかなと。例えば、勇ましい気持ちになったら「emerald city」を聴いてもらいたいですし、踊りたいときは「Jewelry」を聴いてもらいたいですし。泣きたいときは「ファーストトイ」とか。それ以外の「DECOY」と「記念碑」も、感情に寄り添えるような、側にいられるような曲になっているので、何か音楽が聴きたいなってときには、どれを聴いてもらっても大丈夫です、という感じですかね(笑)。【Sano ibuki / emerald city (Official Audio Movie)】――「emerald city」をオンエア後、リスナーのメッセージを紹介【『SYMBOL』発売おめでとうございます! まだCDは届いていませんが、昨日からずっと鬼リピしています! 「emerald city」の『行こうぜ 怖いね でもね 行こうぜ』という歌詞が、僕の背中を押してくれます。ibuki先生の曲は、全部歌詞が深くて心に染み渡ります。ライブはまだ行ったことが無いけど、いつか、絶対にその声を聴きにいきます!(16歳男性)】Sano:嬉しいです。こもり教頭:昔ならば(元リスナーとして)届けられる側だったのが、届ける側になってということですが?Sano:僕もメールを書いていましたからね、こういうふうに(感想を)届けてもらえるのは嬉しいですね。さかた校長:感慨深いなぁ……だってSano先生が、満面の笑顔を今見せてくれて(笑)。こもり教頭:そう、Sano先生は笑顔がかわいいのよ。Sano:(笑)。生徒のみんなの気持ちが、すごい伝わってくるメッセージは嬉しいですね。さかた校長:しかもこの「emerald city」は、“Official Audio Movie”って言うんですか? 普通のMVとは違って、想像させるような作りなんですかね?Sano:そうですね。そこの場所の時間経過を見てもらえるような面白い映像なので、見てもらえると嬉しいですね。さかた校長:本当に小説を読んでいる感じの……自分でもっと深く深く想像できる……。こもり教頭:その世界観に浸れるっていうのが、Sano先生のいいところですね。Sano:素晴らしい!(笑)。こもり教頭:このままだと、7曲全部について話すことになりますけど、大丈夫?(笑)。さかた校長:いや(笑)。じゃあ次回、生放送教室に来てもらったときに……。Sano:たっぷり、お話させてもらえたら!さかた校長:ぜひ、お話を聞かせてください。ありがとうございました。Sano:ありがとうございました。こもり教頭:ありがとうございました。また!Sano:またね~。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/