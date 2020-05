Sano ibuki「SCHOOL OF LOCK!」初登場 こもり教頭との関係は!?

シンガーソングライターのSano ibukiさんが、5月13日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にオンラインゲストとして登場。楽曲の制作方法など、以前から親交のあるパーソナリティのこもり教頭とのトークを中心にお届けしました。さかた校長:オンラインは、本当に繋がっているか不安になるんですけど……今夜のオンラインゲスト講師は、Sano ibuki先生!Sano:こんばんは、Sano ibukiです。こもり教頭:繋がってた~!Sano:よろしくお願いします。繋がってますよ(笑)。校長・教頭:よろしくお願いします!さかた校長:SCHOOL OF LOCK! は、初登場ということなんですけど……。Sano:そうですね、「はじめまして」です。さかた校長:オンラインゲストということで、なかなかちょっと大変だと思いますが……今ね、ちょうど大きい画面で……。こもり教頭:モニター越しにSano先生の顔が映って……“Sano先生”って、なんかあれですね(笑)。Sano:なんですか?こもり教頭:ちょっと恥ずかしくない? 呼ぶの(笑)。Sano:(笑)。そうですね、“こもり教頭”と……(笑)。さかた校長:なんですか?こもり教頭:Sano先生とは、ここが「はじめまして」じゃないから。これまでに何度も連絡をとらせてもらっていますし、何度もお会いしたこともありますし。だからSano先生からすれば、知らない間に小森が教頭になったっていう(笑)。さかた校長:友達が出世したな(笑)。こもり教頭:そうなんですよ。急にね。でも今夜は先生ですから、“先生”でいきたいと思っています!(笑)。Sano:よろしくお願いします。こもり教頭:先生って呼ばれるのはどうですか?Sano:いやなんか、僕その……昔は先生になりたいと思っていたので。さかた校長:おお!Sano:だから、先生になったのは不思議な気分ですね。さかた校長:ちなみに、担当教科は「何をやりたい」とかあったんですか?Sano:国語か美術の先生をやりたいな、と思っていましたね。こもり教頭:国語いいと思うんですよね。すげーいい歌詞書くんで。さかた校長:そうそう! だから現国の先生でね、いろいろ読み解いてほしいですね。こもり教頭:1コ先を言われそうですよね。「この主人公の気持ちは?」みたいな(問いに)……「そういう気持ちじゃなくて、もっと言い回しがあるんで考えてください」みたいな。Sano:めちゃくちゃ性格が悪いじゃないですか!さかた校長:スパルタやし(笑)。いや~そうか……Sano先生は昨年12月に公開されたアニメ映画『ぼくらの7日間戦争』や、今年1月に公開された映画『his』の主題歌を担当しています。こもり教頭:はい。いや~……いいんですよ、楽曲がね。さかた校長:めちゃめちゃいいんですよ。こもり教頭:僕は、もともと楽曲と出会ってからSano先生に出会っているので。さかた校長:うんうん。こもり教頭:だから、僕は曲先行なんですよ。さかた校長:なるほど。こもり教頭:だから、すごい曲が好きで、まぁその……あのアニメ映画『ぼくらの7日間戦争』の主題歌「決戦前夜」もそうですし、『his』の「マリアロード」!さかた校長:「マリアロード」最高だね!こもり教頭:あの……Sano先生と教頭は、ちょっと“親交あります”みたいな空気を出していますけど。ゴリゴリのファンでしたからね、最初。さかた校長:きっかけはね(笑)。Sano:僕、SCHOOL OF LOCK! を聴いていたら、「友達なんだよ」ってことを言ってくれていて、すごい嬉しくて(笑)。こもり教頭:だから、ちょっとマウント取りにいってるもん。さかた校長:やめてくれよ!(笑)。こもり教頭:(笑)。さかた校長:Sano先生は、SCHOOL OF LOCK! を聴いてくれてて。こもり教頭:そうなんですよ。もともと生徒でした。Sano:はい。さかた校長:しかもこうやって、先生としてまた出てもらって。しかもね、友人のこもりさんがね、教頭として……すごいよ。こもり教頭:いやもうね、楽しみでしょうがなかったですもん。「今日来るんだ!」って。Sano:自分が生徒だったので、不思議な気分ですね。先生になれて、友達が教頭をやってて(笑)。校長・教頭:(笑)。Sano:「なんだろう? 不思議な感じだな」って。さかた校長:そうですよね。僕もちょっと、あの、教頭が……もう普段はツレで、“こもこも”なんですけど。こもこもが「Sano先生がいいっすよ」って教えてくれて、めちゃくちゃ聴いて。マジ何回も言いますけど「マリアロード」最高!こもり教頭:最高ですよね!Sano:ありがとうございます(笑)。こもり教頭:あのね本当に、あの~……ダメよ。俺だと1時間くらいしゃべっちゃうから(笑)。Sano:(笑)。こもり教頭:でもねSano先生は、音楽の作り方が特殊なんですよ。最初にストーリーを立ててから作るんですよね?Sano:そうですね。物語を作ってから、曲を書きますね。こもり教頭:最初に主人公を描いて、物語があった上で曲を作るっていう。さかた校長:うわ、すごいな。すごい作り方だ。こもり教頭:これは、マジどんだけ距離を縮めても、いまだにどんなストーリーかは教えてくれない。Sano:そうですね(笑)。さかた校長:Sano先生は、小説とかも書かれるんですか?Sano:そうですね。自分の表現方法としてどれがいいんだろう? って探しているときに、本を書いたりとかしていましたね。さかた校長:うわ~!こもり教頭:今の時期、ヤバいんじゃないですか? 本をめっちゃ読んだんじゃないですか?Sano:あの……家の中の本、全部読みつくしました(笑)。こもり教頭:(笑)。さかた校長:あのSano先生、僕も本を書いているんで、郵送させてください!こもり教頭:そうだ!Sano:待ってます(笑)。『SYMBOL』Sano ibukiさんは5月13日(水)に、ファーストe.p.『SYMBOL』をリリースしました。前作のメジャーデビューアルバム『STORY TELLER』とインディーズ時代のミニアルバム『EMBLEM』の3作で、ひとつの物語になっているということです。詳細はオフィシャルサイト(https://www.sanoibuki.com/)をご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/