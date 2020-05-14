APPLE VINEGAR第3回大賞のROTH BART BARON三船と後藤正文の対談公開

「APPLE VINEGAR -Music Award-」特設サイトにて、第3回大賞のROTH BART BARONの三船雅也と後藤正文の対談が公開された。



後藤正文が2018年に立ち上げた新進気鋭のミュージシャンが発表したアルバムに贈る作品賞「APPLE VINEGAR -Music Award-」。第3回となる今年はROTH BART BARON『けものたちの名前』 が大賞を受賞。受賞者であるROTH BART BARONの三船雅也に大賞が授与され、後藤正文による受賞者インタビューが行われた。対談では、今回の作品が生み出されたプロセスや想い、今の時代に音楽を作ること、ロットのファン・コミュニティ「PLACE」に関する話などの様々話題が、アーティストならではの視点で語られている。





＜イベント情報＞



第3回「APPLE VINEGAR -Music Award-」



審査員

後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）

日高央（THE STARBEMS/GALLOW）

福岡晃子 （チャットモンチー済/イベントスペースOLUYO社長）

三原勇希 （タレント）

Licaxxx



受賞作品

・大賞

ROTH BART BARON

『けものたちの名前』

https://www.rothbartbaron.com



・特別賞

Daichi Yamamoto

『Andless』

https://spaceshowermusic.com/artist/12666166/#profile



東郷清丸

『Q曲』

https://kiyomarization.com



なみちえ

『毎日来日』

https://spaceshowermusic.com/artist/12720443/



ノミネート作品一覧

1. 『Agate』 / Black Boboi

2. 『Andless』 / Daichi Yamamoto

3. 『BODY』 / AAAMYYY

4. 『Brown』 / Sweet William

5. 『Dos City』 / Dos Monos

6. 『Down the Valley』/ NOT WONK

7. 『Q曲』 / 東郷清丸

8. 『エアにに』/ 長谷川白紙

9. 『けものたちの名前』/ ROTH BART BARON

10. 『毎日来日』/ なみちえ



・オフィシャルイベントレポート

選考会前編：http://www.applevinegarmusicaward.com/2020/j001/

選考会後半：http://www.applevinegarmusicaward.com/2020/j002/

大賞/特別賞決定：http://www.applevinegarmusicaward.com/2020/winner/



・APPLE VINEGAR -Music Award-受賞者インタビュー [三船雅也（ROTH BART BARON）×後藤正文）]

http://www.applevinegarmusicaward.com/2020/rbb/



APPLE VINEGAR -Music Award- TOP：http://www.applevinegarmusicaward.com/







