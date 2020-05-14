APPLE VINEGAR第3回大賞のROTH BART BARON三船と後藤正文の対談公開

「APPLE VINEGAR -Music Award-」特設サイトにて、第3回大賞のROTH BART BARONの三船雅也と後藤正文の対談が公開された。

後藤正文が2018年に立ち上げた新進気鋭のミュージシャンが発表したアルバムに贈る作品賞「APPLE VINEGAR -Music Award-」。第3回となる今年はROTH BART BARON『けものたちの名前』 が大賞を受賞。受賞者であるROTH BART BARONの三船雅也に大賞が授与され、後藤正文による受賞者インタビューが行われた。対談では、今回の作品が生み出されたプロセスや想い、今の時代に音楽を作ること、ロットのファン・コミュニティ「PLACE」に関する話などの様々話題が、アーティストならではの視点で語られている。


＜イベント情報＞

第3回「APPLE VINEGAR -Music Award-」

審査員
後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）
日高央（THE STARBEMS/GALLOW）
福岡晃子 （チャットモンチー済/イベントスペースOLUYO社長）
三原勇希 （タレント）
Licaxxx

受賞作品
・大賞
ROTH BART BARON
『けものたちの名前』 　
https://www.rothbartbaron.com

・特別賞
Daichi Yamamoto　
『Andless』
https://spaceshowermusic.com/artist/12666166/#profile

東郷清丸
『Q曲』　　
https://kiyomarization.com

なみちえ
『毎日来日』　
https://spaceshowermusic.com/artist/12720443/

ノミネート作品一覧　
1. 『Agate』 / Black Boboi　
2. 『Andless』 / Daichi Yamamoto　
3. 『BODY』 / AAAMYYY
4. 『Brown』 / Sweet William　
5. 『Dos City』 / Dos Monos　
6. 『Down the Valley』/ NOT WONK　
7. 『Q曲』 / 東郷清丸　
8. 『エアにに』/ 長谷川白紙　
9. 『けものたちの名前』/ ROTH BART BARON　
10. 『毎日来日』/ なみちえ　

・オフィシャルイベントレポート
選考会前編：http://www.applevinegarmusicaward.com/2020/j001/
選考会後半：http://www.applevinegarmusicaward.com/2020/j002/
大賞/特別賞決定：http://www.applevinegarmusicaward.com/2020/winner/

・APPLE VINEGAR -Music Award-受賞者インタビュー [三船雅也（ROTH BART BARON）×後藤正文）]
http://www.applevinegarmusicaward.com/2020/rbb/

APPLE VINEGAR -Music Award- TOP：http://www.applevinegarmusicaward.com/