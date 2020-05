BLACKPINKのライブアルバム「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA-TOKYO DOME-」が本日5月14日に配信リリースされた。

このアルバムには、2019年から2020年にかけてBLACKPINKが開催したワールドツアーより、東京・東京ドーム公演のライブ音源が12曲収録されている。今回の配信リリースは、5月6日にリリースされたライブBlu-ray / DVD「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA-TOKYO DOME-」が、5月18日付のオリコン週間映像ランキングで1位を獲得したことや、YouTubeで先行公開された「Kill This Love -JP Ver.-」が450万再生を超えたことなど、ファンからの大きな反響を受けて決まったもの。BLACKPINKのステージのこだわりでもある生バンドによる演奏やオーディエンスの歓声などを臨場感たっぷりに楽しむことができる。

BLACKPINK「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA -TOKYO DOME-」収録曲

01. DDU-DU DDU-DU -JP Ver.-

02. FOREVER YOUNG -JP Ver.-

03. STAY (Remix) -JP Ver.-

04. WHISTLE -JP Ver.-

05. Kill This Love -JP Ver.-

06. Don't Know What To Do -JP Ver.-

07. REALLY -JP Ver.-

08. SEE U LATER -JP Ver.-

09. PLAYING WITH FIRE -JP Ver.-

10. Kick It -JP Ver.-

11. BOOMBAYAH -JP Ver.-

12. AS IF IT'S YOUR LAST -JP Ver.-