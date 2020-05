レディオヘッド、2016年サマーソニックのライブ映像をYouTube配信

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で外出自粛を余儀なくされている世界中のファンのために、1月に公式ウェブサイトで公開した多様なコンテンツを集めたオンライン・アーカイブ「Radiohead Public Library」から中でもバンドが特に気に入っているというライブ映像を順次YouTubeで公開している。



●【動画を見る】これまでに公開されたレディオヘッドのライブ映像



今回のライブ映像の舞台は遂に日本。Summer Sonicで2016年8月に撮影された映像を14日(木)午後10時にYouTubeでプレミア公開する。同年5月に突如リリースされた『ア・ムーン・シェイプト・プール』を携えてのステージは、日本で13年ぶりに「Creep」が披露されたことでも話題となった。当時のライブ会場の空気を味わえる、日本のファン必見のライブ映像となっている。







Radiohead – Live from Summer Sonic (August 2016)のプレミア公開はこちら:

https://youtu.be/Z49AnoS7C9Q



これまでに公開されたライブ映像は以下の通り。



・Radiohead - Live at Bonnaroo (June 2006)

・Radiohead - Live from Coachella Valley Music and Arts Festival (April 2012)

・Radiohead - Live in Buenos Aires (March 2009)

・Radiohead - Live in Berlin (September 2016)

・Radiohead - Live From A Tent In Dublin (October 2000)