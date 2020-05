『IT/イット』ペニーワイズが恐ろしくもかわいい姿で立体化！

ホビーメーカー壽屋は、『IT/イット ”それ”が見えたら、終わり。』より「HORROR美少女 ペニーワイズ (2017)」を 2020年10月に発売予定だ。



スティーヴン・キング原作のテレビ映画『IT』(1990)のリブート版として2017年11月3日に日本公開され大ヒットとなった『IT/イット”それ”が見えたら、終わり。』。その完結編として2019年11月には『IT/イット THE END ”それ”が見えたら、終わり。』が公開された。



そんな本作に登場する殺人ピエロ『ペニーワイズ』がHORROR美少女シリーズにラインナップ!



本来の意匠を残しながらの大胆アレンジは、シリーズおなじみ山下しゅんや氏によるデザイン。遊びに誘うかのように風船を差し出して微笑む恐ろしくもかわいい姿を、リアルな造形で人気を集める藤本圭紀氏の手で立体化された。



コスチューム随所に見られるフリルは、造形の違いだけでなくクリアパーツを使用することで、ボリュームと軽やかさを兼ね備えている。さらに赤く染まった水面に浮かぶ「ジョージ号」が不気味さをかきたてる。



可愛らしい見た目にだまされるとあなたも・・・・・?



全ての画像を見る>>>



IT (2017) and all related characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)