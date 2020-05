平井堅がデビュー25周年を迎えたことを記念して、彼のYouTube公式チャンネルにて過去のミュージックビデオとライブ映像が本日5月13日18:00に一挙に公開される。

1995年5月13日にシングル「Precious Junk」でデビューした平井。アニバーサリー企画となる今回の施策では「Precious Junk」から2011年5月リリースの「いとしき日々よ」までYouTubeで公開されていなかったシングル34作品のMVと、2016年5月8日に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われたデビュー20周年記念公演の映像を楽しむことができる。MVは6月末日まで、ライブ映像は12月末までの期間限定公開となる。

また平井のデビュー25周年を記念した特設サイトもオープン。サイトでは彼の活動を網羅したコンテンツなどが公開される。

YouTubeで公開される平井堅のミュージックビデオ一覧

・Precious Junk

・片方ずつのイヤフォン

・横顔

・ドシャブリ

・Stay With Me

・HEAT UP

・Love Love Love

・楽園

・why

・LOVE OR LUST

・even if

・Miracles

・KISS OF LIFE

・Missin' you ~It will break my heart~

・Strawberry Sex

・大きな古時計

・Ring

・LIFE is... ~another story~

・style

・瞳をとじて

・キミはともだち

・思いがかさなるその前に…

・POP STAR

・バイマイメロディー

・哀歌(エレジー)

・君の好きなとこ

・fake star

・キャンバス / 君はス・テ・キ▽

・いつか離れる日が来ても

・CANDY

・僕は君に恋をする

・Sing Forever

・アイシテル

・いとしき日々よ

※▽文中「▽」は白抜きハートが正式表記。