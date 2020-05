あいみょんのライブBlu-ray / DVD「AIMYON TOUR 2019 -SIXTH SENSE STORY- IN YOKOHAMA ARENA」が7月8日にリリースされる。

本作にはあいみょんが昨年12月に神奈川・横浜アリーナで開催した全国ツアー「AIMYON TOUR 2019 -SIXTH SENSE STORY-」ファイナル公演の模様を収録。ライブ映像が22曲ノーカットで完全収録されるほか、初のアリーナライブとなった兵庫・ワールド記念ホール公演と横浜アリーナ公演のバックステージの模様を記録したオフショットムービーとオーディオコメンタリーも収められる。初回限定盤は特殊パッケージ仕様で、56ページのフォトブックレットが付属する。映像作品のジャケットアートワークは過去作に続き、とんだ林蘭が担当した。

あいみょんのYouTube公式チャンネルでは、映像作品のトレイラーが公開されている。

あいみょん「AIMYON TOUR 2019 -SIXTH SENSE STORY- IN YOKOHAMA ARENA」収録内容

01. ら、のはなし

02. 今夜このまま

03. ふたりの世界

04. 愛を伝えたいだとか

05. 真夏の夜の匂いがする

06. 二人だけの国

07. わかってない

08. ハルノヒ

09. ひかりもの

10. 生きていたんだよな

11. tower of the sun

12. 恋をしたから

13. おっぱい

14. from 四階の角部屋

15. 鯉

16. 夢追いベンガル

17. 貴方解剖純愛歌~死ね~

18. マリーゴールド

19. 空の青さを知る人よ

20. 満月の夜なら

21. 君はロックを聴かない

22. GOOD NIGHT BABY

・OFF SHOT MOVIE

・オーディオコメンタリー