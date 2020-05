常田大希(King Gnu、PERIMETRON)率いるmillennium paradeの新曲「Fly with me」のライブ映像が5月15日20:00にYouTubeにてプレミア公開される。

「Fly with me」はNetflixオリジナルアニメシリーズ「攻殻機動隊 SAC_2045」のオープニングテーマで、本日5月13日にmillennium parade × ghost in the shell: SAC_2045名義でCDシングルがリリースされたばかり。ライブ映像は昨年12月に行われた単独公演で収録されたもので、millennium paradeがライブ映像を公開するのはこれが初めてとなる。

またシングルのカップリングに収録されるリミックス「Fly with me - Steve Aoki Neon Future Remix」を手がけたスティーヴ・アオキのコメント動画が「攻殻機動隊SAC_2045」のSNSで公開中。「攻殻機動隊」のファンを公言するスティーヴは「原曲が素晴らしいと作業も最高で、曲も、ボーカルも、創造性も、サウンドも素晴らしい。リミックス作業は本当に楽しかったし、最高な出来になった」とコメントしている。