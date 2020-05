鬼束ちひろのライブ映像作品「CRADLE ON MY NOISE L*I*V*E -LIVE INSOMNIA VIDEO EDITION-」「ULTIMATE CRASH '02 LIVE AT BUDOKAN」「NINE DIRTS AND SNOW WHITE FLICKERS」の配信が本日5月13日にiTunes Storeでスタートした。

「CRADLE ON MY NOISE L*I*V*E -LIVE INSOMNIA VIDEO EDITION-」には2001年の東京・SHIBUYA-AX公演と神奈川・横浜アリーナ公演、「ULTIMATE CRASH '02 LIVE AT BUDOKAN」には2002年の東京・日本武道館公演、「NINE DIRTS AND SNOW WHITE FLICKERS」には2008年の東京・Bunkamuraオーチャードホール公演の模様が収められている。さらに各公演より「月光」「眩暈」「流星群」のライブ音源もApple Musicで配信開始。この3曲はYouTubeでライブ映像が公開されている。

鬼束ちひろ「CRADLE ON MY NOISE L*I*V*E -LIVE INSOMNIA VIDEO EDITION-」収録内容

01. 月光

02. イノセンス

03. edge

04. call

05. シャイン

06. 螺旋

07. Arrow of Pain

08. Try to Cry

09. Cage

10. 月光

11. Infection(BONUS TRACK)

鬼束ちひろ「ULTIMATE CRASH '02 LIVE AT BUDOKAN」収録内容

01. Introduction

02. NOT YOUR GOD

03. Cage

04. infection

05. 漂流の羽根

06. 眩暈

07. Interlude

08. Tiger in my Love

09. イノセンス

10. edge

11. シャイン

12. BORDERLINE

13. 守ってあげたい

14. 声

15. King of Solitude

16. 月光

17. Castle・imitation

鬼束ちひろ「NINE DIRTS AND SNOW WHITE FLICKERS」収録内容

01. ARIA DA CAPO(ゴールドベルグ変奏曲より)【ピアノ独奏】

02. SUNNY ROSE

03. Cage

04. 流星群

05. infection

06. 眩暈

07. everyhome

08. なごり雪

09. You've got a friend

10. Angelina

11. MAGICAL WORLD

12. 僕等 バラ色の日々

13. いい日旅立ち~西へ

14. Sign

15. 私とワルツを

16. 月光

17. 蛍