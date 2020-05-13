鬼束ちひろのライブ映像作品「CRADLE ON MY NOISE L*I*V*E -LIVE INSOMNIA VIDEO EDITION-」「ULTIMATE CRASH '02 LIVE AT BUDOKAN」「NINE DIRTS AND SNOW WHITE FLICKERS」の配信が本日5月13日にiTunes Storeでスタートした。
「CRADLE ON MY NOISE L*I*V*E -LIVE INSOMNIA VIDEO EDITION-」には2001年の東京・SHIBUYA-AX公演と神奈川・横浜アリーナ公演、「ULTIMATE CRASH '02 LIVE AT BUDOKAN」には2002年の東京・日本武道館公演、「NINE DIRTS AND SNOW WHITE FLICKERS」には2008年の東京・Bunkamuraオーチャードホール公演の模様が収められている。さらに各公演より「月光」「眩暈」「流星群」のライブ音源もApple Musicで配信開始。この3曲はYouTubeでライブ映像が公開されている。
鬼束ちひろ「CRADLE ON MY NOISE L*I*V*E -LIVE INSOMNIA VIDEO EDITION-」収録内容
01. 月光
02. イノセンス
03. edge
04. call
05. シャイン
06. 螺旋
07. Arrow of Pain
08. Try to Cry
09. Cage
10. 月光
11. Infection（BONUS TRACK）
鬼束ちひろ「ULTIMATE CRASH '02 LIVE AT BUDOKAN」収録内容
01. Introduction
02. NOT YOUR GOD
03. Cage
04. infection
05. 漂流の羽根
06. 眩暈
07. Interlude
08. Tiger in my Love
09. イノセンス
10. edge
11. シャイン
12. BORDERLINE
13. 守ってあげたい
14. 声
15. King of Solitude
16. 月光
17. Castle・imitation
鬼束ちひろ「NINE DIRTS AND SNOW WHITE FLICKERS」収録内容
01. ARIA DA CAPO（ゴールドベルグ変奏曲より）【ピアノ独奏】
02. SUNNY ROSE
03. Cage
04. 流星群
05. infection
06. 眩暈
07. everyhome
08. なごり雪
09. You've got a friend
10. Angelina
11. MAGICAL WORLD
12. 僕等 バラ色の日々
13. いい日旅立ち～西へ
14. Sign
15. 私とワルツを
16. 月光
17. 蛍