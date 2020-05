あいみょん、自身最大規模ワンマンツアーのノーカット映像作品リリース

あいみょんが7月8日に、全国ツアー「AIMYON TOUR 2019 -SIXTH SENSE STORY-」の横浜アリーナ公演を完全収録した映像作品をリリースする。



昨年開催された「AIMYON TOUR 2019 -SIXTH SENSE STORY-」は追加公演含む全26公演が全てソールドアウトとなった自身最大規模のワンマンツアー。映像作品には、本公演ファイナルである12月18日横浜アリーナ公演の模様を22曲ノーカットで完全収録したほか、初のアリーナ公演となった神戸公演と横浜公演のバックステージの模様を記録したOFF SHOT MOVIEとオーディオコメンタリーも収録されている。







本作の初回限定盤は特殊パッケージ仕様かつ、56Pフォトブックレット付属した内容となることが決定。ジャケット写真も過去作に続いて、とんだ林蘭がアートワークを担当している。





<リリース情報>







あいみょん

『AIMYON TOUR 2019 -SIXTH SENSE STORY- IN YOKOHAMA ARENA』



[初回限定盤]

*特殊パッケージ仕様

*豪華56Pフォトブックレット

Blu-ray:6300円(税抜)

DVD:5500円(税抜)



[通常盤]

Blu-ray:5300円(税抜)

DVD:4500円(税抜)



=収録内容=

AIMYON TOUR 2019 -SIXTH SENSE STORY-@横浜アリーナ(2019.12.18)

1. ら、のはなし

2. 今夜このまま

3. ふたりの世界

4. 愛を伝えたいだとか

5. 真夏の夜の匂いがする

6. 二人だけの国

7. わかってない

8. ハルノヒ

9. ひかりもの

10. 生きていたんだよな

11. tower of the sun

12. 恋をしたから

13. おっぱい

14. from 四階の角部屋

15. 鯉

16. 夢追いベンガル

17. 貴方解剖純愛歌~死ね~

18. マリーゴールド

19. 空の青さを知る人よ

20. 満月の夜なら

21. 君はロックを聴かない

22. GOOD NIGHT BABY



■特典映像

・OFF SHOT MOVIE

・オーディオコメンタリー



あいみょんオフィシャルサイト:http://www.aimyong.net/