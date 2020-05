King Gnu常田が率いるmillennium parade、人気アニメOPテーマ本日リリース

常田大希(King Gnu)によるプロジェクトmillennium paradeが、millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045名義でのCDシングル『Fly with me』を本日リリースした。



『攻殻機動隊』アニメシリーズ最新作『攻殻機動隊 SAC_2045』のオープニングテーマ「Fly with me」を担当する今回の楽曲。さらに本作のカップリング曲として世界的人気DJのSteve Aokiがリミックスを手掛けた「Fly with me - Steve Aoki Neon Future Remix」を収録。特典DVDには、神山健治・荒牧伸志・常田大希・佐々木集(PERIMETRON)・神戸雄平(PER‎IMETRON)が、『攻殻機動隊』と音楽について語る貴重なトークセッションを収録している。







そして、5月15日にmillennium parade オフィシャルYouTubeチャンネルにて、millennium paradeとしては初の東阪ワンマンライブより、「Fly with me」のライブ映像がプレミア公開されることが決定。millennium paradeはこれまでライブの映像が公にされたことがなく、今回のライブ映像が初となる。





<リリース情報>







millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045

『Fly with me』



発売日:2020年5月13日(水)

価格:1800円(税抜)



=収録曲=

1. Fly with me

2. Fly with me - Steve Aoki Neon Future Remix



特典DVD:『攻殻機動隊 SAC_2045』スペシャルトークセッション

メンバー:神山健治・荒牧伸志・常田大希・佐々木集(PERIMETRON)・神戸雄平‎(PERIMETRON)