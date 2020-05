『げっし～ず』がSwitchに！『森の小さななかまたち』7月発売

日本コロムビアより、『リラックマ』や『すみっコぐらし』など数々の人気キャラクターを生み出しているサンエックスと共同で制作した『げっし〜ず』の新作ゲームソフト『げっし~ず 森の小さななかまたち』が、Nintendo Switchにて、2020年7月22日(水)に発売することが決定した。



Nintendo Switchソフト『げっし〜ず 森の小さななかまたち』は、森の中で暮らすげっし〜ずをしあわせにしてあげる、ほのぼのコミュニケーションゲーム。



げっし〜ずはおいしいもの食べたり、働いたり、遊んだり、元気に動き回るのが大好き。

プレイヤーがげっし〜ずにかまってあげればあげるほど、かわいらしい様子をたくさん見せてくれる。



模様替えやアクセサリーなど、コレクションアイテムが豊富に取り揃えられており、食べ物やアクセサリー、アイテム類などはなんと全部で200種類以上!



ハラハラドキドキの暑くなれるミニゲームも15種類も用意されており、魚釣りや果物集めなど、自然豊かな森の中で暮らすげっし〜ずらしいゲームが盛りだくさんだ。



家族や友達と対戦できるミニゲームモードも3モード用意されており、ジョイコンのおすそ分けプレイで最大4人で楽しむことができる。



早期購入者特典キャンペーンも企画されており、期間限定の応募者全員プレゼントキャンペーンも実施される。2020年7月22日(水)〜8月17日(月)の期間に応募すると、げっし〜ずの「ももんがのぬいぐるみ」がプレゼント!



のんびりカワイイげっし〜ずとコミュニケーションを取りながら、カワイイ仲間たちと素敵な時間を過ごそう!



(C)2020 San-X Co., Ltd. / NIPPON COLUMBIA CO., LTD.