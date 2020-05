『神之塔』第七話あらすじ公開！　ニコ生一挙配信＆アニメMVも公開スタート

2020年4月1日(水)より放送中のTVアニメ『神之塔-Tower of God-』の第七話のあらすじ&場面カットが到着した。



『神之塔』は、SIU(シウ)による漫画『神之塔』が原作の冒険ファンタジー。原作は、2010年より韓国の『NAVER WEBTOON』にて連載を開始し、2018年より『LINEマンガ』を通じて日本でも連載されているほか、現在までに28カ国語に翻訳され、全世界累計閲覧数が45億回を突破する人気作品となっている。TVアニメ化決定の発表直後から原作ファンの間では非常に期待が高まっており、世界中で大きな話題となっている。



5月13日(水)放送の第7話あらすじはこちら!



<第7話 「ご飯と鬼ごっこ」>

アナクとエンドロシの確執に終止符が打たれ、数日。

次の試験「鬼ごっこ」が始まろうとする中、

夜を中心にして、再び暗雲が立ち込め始める。





■スタッフ■脚本:吉田恵里香/絵コンテ:佐野 隆史/演出:松村樹里亜/総作画監督:石川健介/作画監督:濱中朋子、林智子、石川健介





さらに2020年5月18日(月)のニコニコ生放送にて、一挙配信が決定!



◆配信スケジュール

>>>ニコニコ生放送

5月18日(月)21:20〜24:00

各話1回ずつタイムシフトで7日間



>>>ABEMA

5月4日(月)4:00~5月12日(火)3:29

1話~5話



>>>GYAO!

5月11日(月) 0:00~5月17日(日)23:59

1話~6話



また、アニメ『神之塔 -Tower of God-』の名シーンと、Stray Kidsメンバーたちのレコーディングシーンを使用した、”Stray Kids 『SLUMP -Japanese ver.-』Music Video(TV アニメ『神之塔 -Tower of God-』ver.)” が公開となった。



【TV アニメ『神之塔 -Tower of God-』ver.】





