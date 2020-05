カメラ部が自由に交換できるモジュール式のアクションカム「Insta360 ONE R」が下取りキャンペーン「Insta360 TradeUpプログラム」を開始した。Insta360 ONE Rの購入時、GoProなどのアクションカムや360度カメラを下取りに出すと、販売価格から最大7,500円引きになる。「GoPro HERO 3」など古い世代のアクションカムも7,500円引きの対象となるのが注目。下取りキャンペーンは、オンラインショップ限定で実施する。

モジュール式のアクションカム「Insta360 ONE R」。2種類のカメラが付属するツイン版の実売価格は税込み59,400円

下取りの対象となるアクションカムと割引額は以下の通り。GoProシリーズの割引額が高めに設定されている。

下取りするカメラ 割引額 GoPro Hero 3 から Hero 8、GoPro Max、GoPro Fusion、THETA Z1、THETA V、Insta360 ONE X 7,500円 THETA SC、THETA S、Insta360 ONE、Insta360 GO 5,000円 Insta360 Nano、Insta360 Air、その他のGoPro製品、YI 4K、YI Lite 3,700円

オンラインのInsta360 ONE RストアでInsta360 ONE Rを購入し、注文確認のメールに記載されている宛先に下取りのカメラを着払いにて送付すると、購入したInsta360 ONE Rが送付される。下取りするカメラの状態は問わないという。