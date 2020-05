PSVに所属する日本代表FW堂安律が11日、自身のSNSを更新し練習再開を喜んだ。

堂安は、今回自身のインスタグラムを更新。「Happy to be back on the pitch. まずは練習再開、大きな一歩」と再開を喜んだ。

堂安は2019年夏にフローニンゲンからPSVに加入。9月にはエールディヴィジ第8節ズヴォレ戦で移籍後初得点を決めた。しかし、オランダサッカー協会は2020年4月24日に2019-20シーズンの打ち切りを発表。優勝クラブは決めず、昇格・降格も行われないという。UEFA(欧州サッカー連盟)のガイダンスに従って、中断前の順位からチャンピオンズリーグ(CL)、ヨーロッパリーグ(EL)の出場権が決められることから、4位のPSVはEL2回戦からの出場権が与えられることになっている。