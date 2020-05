The Guzmania・時羽「新しい世界観が見えた」MUCC・逹瑯ディレクションのレコーディングで得た感触とは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。5月2日(土)の放送では、4人組バンド・The Guzmaniaから時羽さん(Vo.)、ちょびさん(Ba.)がリモートで登場! ニューシングル「グロウ」についてお話いただきました。逹瑯:今作「グロウ」は、前作からおよそ1年ぶりのシングルということで、どんなシングルになりましたか?時羽:そうですね、「夢のまた夢」とかと違った世界観の歌い方をしたかったので、逹瑯さんにもご相談して、アドバイスをいただいて、とてもいい感じになったんですけど、レコーディングも逹瑯さんに立ち会っていただいたので、細かいところまで指導していただき、本当にいい感じになりました。ありがとうございます。逹瑯:面白かったねぇ。もうねぇ、時羽ちゃんも頑固だから、自分のなかで納得がいかないと「もう1回やらせて、もう1回やらせて」が結構あって、「しつこいわ!」って(笑)。こちら、いい作品に仕上がったんじゃないでしょうかね。時羽:はい(笑)。逹瑯:やっぱり全然違う? 人に(アドバイスなどを)言ってもらうと。時羽:そうですねぇ、自分が客観的に聴くのとはまた違った形でアドバイスをもらえるので、新しい世界観というか、そういうのがすごく見えたかなぁと。特に“(声の)切り方”だったりとか、そういうのってあんまり意識したことなかったんですけど、逹瑯さんに言われて、「こういうアーティストとかも聴いたほうがいいよ」って話もしていただいて、そこからいろいろ聴くようになりましたね。逹瑯:おーありがとうございます。ディレクションしていて、「こことここを気を付けて、こんな感じのイメージで歌って」みたいな注文を出してさ、「今のテイクめっちゃ良かった!」ってときに、(時羽が)「集中しすぎてたので覚えてないです」っていう感じのやり取りがあって、「やっぱそうだよね」みたいなのがあって。面白かった、やっていて。時羽:確かにそうですね。自分では全然わからなかったです。今のテイクが良かったのか、良くなかったのかとか。逹瑯:やっぱり、集中してグッと入っていると、そこの(判断の)感覚がなくなってきてるのわかるわ、と思って。っていうことは、“今のテイクは間違いなくいいテイクだ”みたいのがあって、ディレクションしていて楽しかったです。時羽:ありがとうございます。逹瑯:ちょびちゃんはどうでした? 今回の曲は。ちょび:そうですね、今回すごくベースをシンプルにした理由がありまして。逹瑯:弦1本で録ったんだっけ(笑)? そこまでシンプルにしてない?ちょび:そうですね(笑)。とりあえず、歌メロが本当にきれいなので、ちょっとフレーズで遊ぼうかなと思ったんですけど、“歌を殺しちゃいそうだな”っていうのもあって、“ベースは、あまり動かないでシンプルにしてみよう”って、ちょっと原点に帰ったんですよね。逹瑯:“歌を殺すぐらいなら自分を殺そう”って(笑)?ちょび:そうなんです(笑)。逹瑯:いや、殺してはいないだろうけどね(笑)。ちょび:まぁ殺してはいないですけど(笑)。自分が出てくるところじゃないなって思ったんで、“ちょっと引きます”っていう気持ちでアプローチしました。逹瑯:その抜き差しができるのがさ、またいいよね。◎5月16日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、「THE ORAL CIGARETTES」から山中拓也さん(Vo.)が登場します。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack