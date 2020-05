人気アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズとLINEのコラボ企画「エヴァンゲリオン×LINEプロジェクト」が5月11日に始動し、LINE公式アカウントが開設された。プロジェクトの第1弾として、ライブ配信サービス「LINE LIVE」で劇場版「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」の「:序」「:破」「:Q」を5月14日から順次、無料配信する。

「LINE LIVE」の新劇場版3作品の無料配信は、LINE公式アカウント「エヴァンゲリオン×LINEプロジェクト」を友だち登録すると視聴できる。「:序」は5月14日午後9時から、「:破」は17日午後9時から、「:Q」は20日午後9時から配信。23日午後5時からは、3作品を一気に配信する。スタジオカラーと「ニコニコ動画」を運営するドワンゴの共同企画「日本アニメ(ーター)見本市」で期間限定で配信された二つの短編「until You come to me.」「evangelion:Another Impact(Confidential)」の配信も予定している。

「エヴァンゲリオン」は第3新東京市を舞台に、主人公・碇シンジたちが人型決戦兵器エヴァンゲリオンで、謎の敵“使徒”と戦う……というストーリー。テレビアニメや劇場版アニメが制作され社会現象を巻き起こした。