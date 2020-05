「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズとLINEによるコラボレーション企画「エヴァンゲリオン×LINEプロジェクト」が始動。第1弾プロジェクトとして、LINE LIVEで「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズ3作品の無料配信が決定した。

5月14日21時からの「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序」を皮切りに、17日21時から「:破」、20日21時から「:Q」を配信。最終日となる5月23日17時からは「:序」「:破」「:Q」の一挙配信も予定されている。さらに「日本アニメ(ーター)見本市」にて公開された「until You come to me.」「evangelion:Another Impact(Confidential)」もライブ配信を予定だ。併せて開設された「エヴァンゲリオン×LINE プロジェクト」のLINE公式アカウント(@eva-line)を友達登録することで、期間中無料で視聴することができる。

「みんなで観よう!『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』」

配信期間:2020年5月14日(木)21:00~

配信URL:https://live.line.me/channels/4928559/upcoming/13723959

※5月16日(土)23:59まで無料視聴可能

「みんなで観よう!『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』」

配信期間:2020年5月17日(日)21:00~

配信URL:https://live.line.me/channels/4928559/upcoming/13723998

※5月19日(火)23:59まで無料視聴可能

「みんなで観よう!『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』」

配信期間:2020年5月20日(水)21:00~

配信URL:https://live.line.me/channels/4928559/upcoming/13724030

※5月22日(金)23:59まで無料視聴可能

「『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序、:破、:Q』 みんなでイッキミ!」

配信日時:2020年5月23日(土)17:00~

配信URL:https://live.line.me/channels/4928559/upcoming/13724069

※アーカイブ視聴なし

(c)カラー