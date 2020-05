6月24日にリリースされる木村拓哉のライブBlu-ray / DVD「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」について、商品詳細が発表された。

木村が2月8日に東京・国立代々木競技場第一体育館で行った初のワンマンライブの模様を、本編はもちろんMCや“Junction映像”まで収めた本作。初回盤にはライブの裏側に密着した約28分におよぶメイキングムービーと、「らいおんハート」「$10」のスペシャルトラックを収録。さらにブックレットが付属する。通常盤は木村のアルバム「Go with the Flow」に関わるコンテンツを集約した内容となっており、GYAO!で期間限定で配信されていた特別番組「木村さ~~ん!特ば~~ん2!」の応募企画「Play the Flow.」において選ばれた若手クリエイター制作による「ローリングストーン」「NEW START」のミュージックビデオが収められているほか、この映像商品のみで鑑賞できる「Your Song」の未発表ミュージックビデオも収録されている。

さらに初回盤と通常盤の初回プレス分W購入者には木村がステージ上で実際に使っていたドリンクボトルと同デザインのボトルが、店舗購入者には2パターンのクリアファイルが特典として用意される。

木村拓哉「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」収録内容

初回限定盤

・LIVE本編

・Live Tour Making Movie

・らいおんハート(Special track)

・$10(Special track)

・ブックレット

通常盤

・LIVE本編

・ローリングストーンMusic Video

・NEW START Music Video

・Your Song Music Video



LIVE本編収録楽曲

01. Flow

02. NEW START

03. 弱い僕だから

04. Your Song

05. サンセットベンチ

06. Speaking to world

07. UNIQUE

08. Style

09. SHAKE

10. ローリングストーン

11. I wanna say I love you

12. TRUE LOVE

13. Tomorrow never knows

14. LA・LA・LA LOVE SONG

15. My Life

16. Leftovers

17. One Chance!

18. One and Only

<アンコールー>

01. 夜空ノムコウ

02. A Piece Of My Life

03. 俺たちに明日はある