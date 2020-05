嵐が5月15日に配信シングル「Love so sweet : Reborn」をリリースする。

昨年12月より過去のシングル曲をリプロダクションする“Reborn”企画を展開してきた嵐。「A・RA・SHI」「a Day in Our Life」「One Love」に続いて今回は2007年2月にリリースされたシングル曲「Love so sweet」が新たに生まれ変わる。嵐の公式SNSアカウントではメンバーからの告知動画を公開中。