木村拓哉、医療従事者や社会生活維持のために働く方々への「感謝の気持ちを絶対に忘れないで」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。5月10日(日)の放送も、木村の自宅からリモート収録でお届け。リスナーから寄せられたメッセージに答えました。<リスナーからのメッセージ>「新型コロナの影響でリモートワークの日々です。正直、自宅での作業やWeb会議に飽きました。とはいえ、ここは耐えなければいけません。そこで、『木村拓哉のWhat's UP SMAP!』のときによくやっていた、キャプテン(※本番組での木村の呼称)のシチュエーション選曲を聴きたいです。テーマは、“気分をスッキリさせたいとき”“癒されたいとき”“踊りたいとき”でお願いします!」(27歳 男性)“気分をスッキリさせたいとき”に聴きたい曲として、木村が迷うことなくセレクトしたのは、B'zの「ultra soul」。「スッキリ、100%できますからね」と太鼓判を押し、同曲をオンエアしました。次に、“癒されたいとき”に聴きたい曲に選んだのは、先日の放送で“おうち時間”でピアノを練習したことを打ち明けていた、モトリー・クルーの「Home Sweet Home」。そして、“踊りたいとき”に聴きたい曲には、「やっぱ、この人いいな」と言い、ブルーノ・マーズの「24K Magic」を選曲。自身がセレクトした3曲のオンエアを終え、エンディングでは「いろいろと大変な時期ですが、新型コロナウイルスと戦っている医療従事者のみなさんや、社会生活を維持するために働き続けてくれている方がいること、そしてそういったみなさんへの感謝の気持ちを絶対に忘れないでください。自分たちができること、手洗い・うがいも忘れずに!」と呼びかけていました。次回5月17日(日)の放送も、どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/