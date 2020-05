『Roselia』2ndアルバムBD付き生産限定盤　メンバー描き下ろしの裏ジャケット解禁！

ブシロードミュージックは、Roselia 2nd Album『Wahl』Blu-ray付生産限定盤の描き下ろし裏ジャケットを解禁した。



キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!(バンドリ!)』に登場するバンド「Roselia」。Vo.湊 友希那(CAST:相羽あいな)Gt.氷川 紗夜(CAST:工藤晴香)Ba.今井 リサ(CAST:中島由貴)Dr.宇田川 あこ(CAST:櫻川めぐ)Key.白金燐子(CAST:志崎樺音)の5人からなる、高い技術を持つ本格派ユニットだ。



この度、2020年7月15日(水)にブシロードミュージックより発売予定のRoselia 2nd Album『Wahl』Blu-ray付生産限定盤の裏ジャケットが公開された。 Blu-ray付生産限定盤のみに収録されるイラストは、本作のための描き下ろしイラストとなっている。



約2年ぶりとなるAlbumには、「BRAVE JEWEL」「FIRE BIRD」「Neo-Aspect」などライブでも定番の楽曲や、スマートフォン向けゲーム『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』ですでに話題を呼んでいる新曲「Break your desire」「Song I am.」など全12曲を収録。

Blu-ray付生産限定盤には、 2019年8月に富士急ハイランド・コニファーフォレストにて開催された単独ライブ「Flamme」/「Wasser」が収録される。



