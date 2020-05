スタジオカラーとドワンゴによる短編映像シリーズ「日本アニメ(ーター)見本市」の一部作品が、本日5月9日よりABEMAビデオにて、ABEMAプレミアム会員を対象に配信されている。

ラインナップされたのは、「until You come to me.」「evangelion:Another Impact(Confidential)」「(Making of)evangelion:Another Impact」「新世紀いんぱくつ。」「I can Friday by day!」「龍の歯医者」「カセットガール」「月影のトキオ」「偶像戦域」「おばけちゃん」といった10タイトル。配信期間は6日間なので、視聴はお早めに。

セレクト配信作品一覧

「until You come to me.」

監督:平松禎史

美術:串田達也

音楽:鷺巣詩郎

「evangelion:Another Impact(Confidential)」

監督:荒牧伸志

Another Evaデザイン:竹内敦志

CGディレクター:松本勝

制作:SOLA DIGITAL ARTS、スティーブンスティーブン

「(Making of)evangelion:Another Impact」

編集・演出:松本勝

プロデュース:荒牧伸志

メイキングリール提供:米岡馨・清水智弘

音楽:鷺巣詩郎

「新世紀いんぱくつ。」

脚本・監督:櫻木優平

キャラクターデザイナー:西田亜沙子

音楽:buzzG/歌:加隈亜衣

アニメーション制作:スティーブンスティーブン

「I can Friday by day!」

監督・絵コンテ:鶴巻和哉

原案・脚本:ウエダハジメ

キャラクターデザイン:竹

アニメーションキャラクターデザイン・作画監督:すしお

メカデザイン:渭原敏明

「龍の歯医者」

原案・脚本・監督:舞城王太郎

アニメーション監督:鶴巻和哉

「カセットガール」

原案・監督:小林浩康

アートディレクション・キャラクターデザイン:コヤマシゲト

メカニカルデザイン:高倉武史

脚本:榎戸洋司

画コンテ:摩砂雪

アニメーション:スタジオカラーデジタル部

「月影のトキオ」

原作・脚本:須田剛一(グラスホッパー・マニファクチュア)

監督:水野貴信

キャラクターデザイン:桟敷大祐

音楽:Norihito Ogawa

アニメーション制作:神風動画

「偶像戦域」

監督:山下いくと

アニメーション監督:古橋一浩

メカ作画監督:金世俊

キャラ作画監督:寺岡巌

「おばけちゃん」

原作:草野剛、コヤマシゲト

演出:若林広海

監督:コヤマシゲト