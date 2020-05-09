スタジオカラーとドワンゴによる短編映像シリーズ「日本アニメ（ーター）見本市」の一部作品が、本日5月9日よりABEMAビデオにて、ABEMAプレミアム会員を対象に配信されている。
ラインナップされたのは、「until You come to me.」「evangelion:Another Impact（Confidential）」「（Making of）evangelion:Another Impact」「新世紀いんぱくつ。」「I can Friday by day!」「龍の歯医者」「カセットガール」「月影のトキオ」「偶像戦域」「おばけちゃん」といった10タイトル。配信期間は6日間なので、視聴はお早めに。
セレクト配信作品一覧
「until You come to me.」
監督：平松禎史
美術：串田達也
音楽：鷺巣詩郎
「evangelion:Another Impact（Confidential）」
監督：荒牧伸志
Another Evaデザイン：竹内敦志
CGディレクター：松本勝
制作：SOLA DIGITAL ARTS、スティーブンスティーブン
「（Making of）evangelion:Another Impact」
編集・演出：松本勝
プロデュース：荒牧伸志
メイキングリール提供：米岡馨・清水智弘
音楽：鷺巣詩郎
「新世紀いんぱくつ。」
脚本・監督：櫻木優平
キャラクターデザイナー：西田亜沙子
音楽：buzzG／歌：加隈亜衣
アニメーション制作：スティーブンスティーブン
「I can Friday by day!」
監督・絵コンテ：鶴巻和哉
原案・脚本：ウエダハジメ
キャラクターデザイン：竹
アニメーションキャラクターデザイン・作画監督：すしお
メカデザイン：渭原敏明
「龍の歯医者」
原案・脚本・監督：舞城王太郎
アニメーション監督：鶴巻和哉
「カセットガール」
原案・監督：小林浩康
アートディレクション・キャラクターデザイン：コヤマシゲト
メカニカルデザイン：高倉武史
脚本：榎戸洋司
画コンテ：摩砂雪
アニメーション：スタジオカラーデジタル部
「月影のトキオ」
原作・脚本：須田剛一（グラスホッパー・マニファクチュア）
監督：水野貴信
キャラクターデザイン：桟敷大祐
音楽：Norihito Ogawa
アニメーション制作：神風動画
「偶像戦域」
監督：山下いくと
アニメーション監督：古橋一浩
メカ作画監督：金世俊
キャラ作画監督：寺岡巌
「おばけちゃん」
原作：草野剛、コヤマシゲト
演出：若林広海
監督：コヤマシゲト