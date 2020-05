豆柴の大群 外出自粛で『GTO』鑑賞「鬼塚先生がかっこいい！」

豆柴の大群が、TOKYO FMのレギュラー番組「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」に出演。ミユキエンジェルとカナオ・オブ・ナオ、アイカ・ザ・スパイが、リスナーから届いた「どんな感じの曲を聴きますか?」という質問に答えました。――ミユキエンジェルがオススメする1曲は?(5月6日放送分)ミユキ:私は、普段はYouTubeとかで動画を見ていて見つけることが多くて、シンガーソングライターとかが好きです。焚吐さんとか、大森靖子さんとか、神聖かまってちゃんとか。アイカ:確かに。ミユキ:そう、めちゃくちゃ好きなんだよね。でもね、今回紹介する好きな曲はですね、みんなみんなお待ちかねの、豆柴の大群の……「ろけっとすたーと」です!ナオ:持ち曲が来るとは(笑)。ミユキ:この曲はクロちゃんが作詞してくれてね、豆柴の大群のセカンドシングルになっております。(ファーストシングルの)「りスタート」に続き歌詞が独特で、めちゃくちゃよろしい曲になっていて……。アイカ:ちょっと滑舌が……(笑)。ミユキ:コールアンドレスポンスがありまして、あのみんなね、今ねつまんないと思うんだよ、日々。だからね、これで楽しんでもらいたい!――ナオ・オブ・ナオ&アイカ・ザ・スパイがオススメする1曲は?(5月7日放送分)ナオ:普段どんなアーティストの曲を聴くかっていうと、私はバンドが好きで、特にロックバンドが好きなんですけど……ONE OK ROCKさんとかELLEGARDENさんとか、サカナクションさんとかもすごく好きです。地元にいたころはね、フェスとかによく行ってました。それくらい音楽が大好きです。アイカはどうなの?アイカ:スパイはね、46グループとか48グループとか、K-POPとかをたくさん聴くよ!ナオ:確かに、いつもお風呂入ってるときに聴いてるよね。アイカ:そうなの!ナオ:まぁ、そんな私たちナオとアイカで1曲選んだんですけど、私たちの好きな曲は……反町隆史さんの「POISON ~言いたい事も言えないこんな世の中は~」です!ハナエモンスター:しぶ~い。カエデフェニックス:え? 何でこの曲?ナオ:この自粛期間に、アイカがいっつもTVerでいろんなドラマを見てるんですよ。アイカ:そう、TVer大好きなの!ナオ:それで、たまたま一緒に(この楽曲が主題歌となった反町隆史主演のドラマ)「GTO」を見ててハマっちゃってね。アイカ:ね! 最初のころのやつね。1~12話全部見ちゃったよ。ナオ:(反町演じる)鬼塚先生がかっこいい!アイカ:かっこいいね。ナオ:今度カラオケでこれ歌おうよ、一緒に!アイカ:あ~いいよ!ナオ:「POISON」ってハモろ、一緒に。ハナエ:バンドとアイドル好きが、まさかこの曲を選ぶとは思わなかった(笑)。ナオ:確かに(笑)。なお、前回の放送ではカエデフェニックスがサンボマスターの「光のロック」を、前々回の放送ではハナエモンスターがDISH//の「晴れるYA!」を紹介しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/