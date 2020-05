[Alexandros]川上洋平 ライブ映像『VIP PARTY 2018』で観られる“最後の姿”

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。4月28日にYouTubeでプレミア公開された千葉・ZOZOマリンスタジアムでのライブ『VIP PARTY 2018』の映像について、リスナーから届いたメッセージを紹介し、感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」5月8日(金)放送分)――リスナーから届いたメッセージ【『VIP PARTY 2018』楽しく視聴させてもらいました! 急上昇にも上がってましたよね! SCHOOL OF LOCK! を聴き終えてから見始めたので、寝るのが3時くらいになりました(笑)。一人で勝手にテンションが上がって、その場にいるような感覚になってました! 今は外出自粛中なので、とてもありがたいです! コロナが収まったら、実際にライブにも行ってみたいです!(17歳男性)】川上:ありがとう!“急上昇にも上がってました”なんて知らなかったです! ありがとうございます! この他にもたくさんの感想が届いていて、みなさん本当にありがとうございます。先生(川上)も本当に良いライブだったな~と思っていて、繋ぎがとにかく良い! セットリストをよーく見てもらうと分かるんですけど、[Alexandros]がデビューしてから2018年当時の最新の状態までを順番に演奏していっているんです。だから、[Alexandros]の歴史を辿っていってるセットリストになっているんですね。でも1つの失敗として……なんでタンクトップでやっちゃったんだろう(笑)。なんか夏だし野外だし、それっぽくグッズTの袖を切って着たんですけど、あんまタンクトップが似合わないんだなって思いました(笑)。もう多分、一生タンクトップを着ることはないので、これが最後のタンクトップ姿になると思います。そういう意味でも貴重な映像なので良かったら観てみてください![Alexandros] - VIP PARTY 2018 at ZOZO MARINE STADIUM (Live)【期間限定公開】●[Alexandros]へのメッセージは、アレキサンドロス掲示板へ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/