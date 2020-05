◆ 「日本のために祈っています」



かつて阪神で活躍したマット・マートン氏(38)が9日、自身のTwitterを更新。NPB選手会の会長を務める「炭谷銀仁朗選手の協力のもとNPBとMLBとKBOの仲間と共にメッセージビデオを作りました」と、2分20秒の動画を投稿した。



動画を再生すると「全国のプロ野球ファンのみなさまへ」と幕が開き、炭谷銀仁朗、坂本勇人と、現役選手達によるメッセージリレーがスタート。



新型コロナウイルス感染症に対して最前線で戦う医療従事者、物流・販売・公共交通機関など日常生活を支えている方々へ向けての感謝のメッセージ、そして、子供から大人まで自粛生活が続く人々へむけてメッセージを送った。



動画中盤には元阪神のクレイグ・ブラゼル、現役メジャーリーガーのスティーブン・マッツ(メッツ)、ジェームズ・マッキャン(ホワイトソックス)、今季から韓国サムスンでプレーするデービッド・ブキャナン(元ヤクルト)も出演。アメリカと韓国から「日本のために祈っています」とのメッセージを送った。



OB選手も含めて“日米韓”の37名から送られたメッセージ動画は、「今、我々が出来ることは Stay Home. Stay Safe. 球場で会えるその日まで、みんなで力を合わせましょう!最後にみんなで心をひとつに、『みんなでがんばりましょう!』」と、全員が声を合わせて終了。



「いつも熱い応援ありがとうございます。一日も早く、みなさんと球場でお会いできる日が来ることを楽しみにしています Hope to see you soon!」と、ファンへ向けたテキストメッセージで幕を閉じる。





▼ 今回の動画に出演した全37名

※動画内での登場順



炭谷銀仁朗(巨人)

坂本勇人(巨人)

吉田正尚(オリックス)

青木宣親(ヤクルト)

山﨑康晃(DeNA)

藤川球児(阪神)

中村剛也(西武)

杉谷拳士(日本ハム)

岸 孝之(楽天)

大島洋平(中日)

山川穂高(西武)

佐々木朗希(ロッテ)

山本由伸(オリックス)

大瀬良大地(広島)

宮﨑敏郎(DeNA)

甲斐拓也(ソフトバンク)

クレイグ・ブラゼル(元阪神)

デニス・サファテ(ソフトバンク)

ファラ・サファテ

スティーブン・マッツ(MLBメッツ)

スティーブン・モヤ(オリックス)

ジェームズ・マッキャン(MLBホワイトソックス)

デービッド・ブキャナン(KBOサムスン)

チェイス・ヘッドリー(元MLBヤンキース他)

マット・マートン(元阪神)

鳥谷 敬(ロッテ)

森 友哉(西武)

大野雄大(中日)

原口文仁(阪神)

亀井善行(巨人)

岡本和真(巨人)

西川遥輝(日本ハム)

中田 翔(日本ハム)

浅村栄斗(楽天)

スペンサー・パットン(DeNA)

鈴木誠也(広島)

柳田悠岐(ソフトバンク)