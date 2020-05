本気のストリートダンスで注目を集めるドラマ×舞台連動プロジェクト『KING OF DANCE』(読売テレビ、5月9日、毎週土曜24:58~/中京テレビ、5月14日、毎週木曜25:44~/BS日テレ、5月14日、毎週木曜23:00~ ほか)第5話の場面写真が解禁となった。



ダンス自慢の俳優たちが限界ギリギリのダンスパフォーマンスで魅せるTVドラマ×舞台の連動プロジェクト『KING OF DANCE』。高野洸、和田雅成、荒木宏文、丘山晴己、蒼木陣、丞威、福澤侑、本田礼生、眞嶋秀斗、滝澤諒、野島良太、OOPARTZ・RYUICHIが出演する。



第4話の放送では、Drawing Back(略:ドロバ)のメンバーD2(福澤)の移籍を賭けたチーム内ダンスバトルが行われた。結果は振付師・時本(荒木)のジャッジにゆだねられることに。そして、第5話では、Drawing BackとD2の今後が明らかに。国内最大のダンス大会「KING OF DANCE」真っ只中での移籍騒動の行方に注目だ。



そして主人公・空(高野)とライバル・海斗(和田)が対面し、幼い頃からのふたりの確執に変化が……? 海斗には敵わないと逃げていた空が、因縁の「場外ダンスバトル」を挑む場面も。そして、そんなふたりを見つめる不穏な影がまたしても物語に波乱を呼ぶことに!?



<第5話あらすじ>

真城(丘山)からD2(福澤)へ引き抜きの話が来ていることを知ったDrawing Back。D2が思い悩む姿から、空(高野)はDrawing Back内での模擬戦を提案。だが、D2と付き合いの長いHIDE(蒼木)は、手加減なしのダンスバトルに覚悟ができずに悩んでいた。そしてD2の今後を懸けた、「駆(丞威)・D2」VS「空・HIDE」とのダンスバトルがはじまった。



そして、時本の“公平なジャッジ”のもと、ついに決断がくだされる……。



D2を引き抜こうとする真城のことを信じることができなくなってしまった海斗(和田)。海斗と真城の距離はさらに遠ざかってしまった。



強敵のRED=RUM戦を目の前に、集中できないDrawing Backのメンバーに一度出直すよう命じた時本(荒木)。一方、街中で海斗を見かけた空は、海斗と昔の思いを打ち明け合う。



そして、グループステージA総当たり戦は、ついに後半戦へ突入! 準備万端のRED=RUMとは対照的に、ばらばらとなってしまうDrawing BackとWORLD_M。明日はいよいよRED=RUM戦……優勝へ近づくのは、果たして!?