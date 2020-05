『アルゴナビス』第5話場面カット公開！ 結人の ”話したくない過去” とは…？

4月より放送中のTVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』の第5話あらすじ、場面カットが到着した。



『ARGONAVIS from BanG Dream!(アルゴナビス フロム バンドリ!)』は様々なメディアミックスを展開する ”BanG Dream!(バンドリ!)” 発のボーイズバンドプロジェクト。キャラクターを演じる声優自身も「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」として生演奏のライブを中心に精力的に活動中。2020年後半にはアプリゲームの配信を予定している。



第5話は本日5月8日(金)深夜1:25より、MBS/TBS系全国28局ネット ”スーパーアニメイズム” 枠にて放送開始。あらすじ、場面カットはこちら!



<第5話「過去からの決別」>

札幌で活躍するバンド『GYROAXIA(ジャイロアクシア)』の前座として声がかかったArgonavis。

しかし出演について、結人(CV.日向大輔)と他のメンバーとの間で意見が分かれてしまう。

不自然なほどに出演を拒否する結人には、どうやら話したくない過去があるようだ。

メンバーにわだかまりを残したまま、 GYROAXIAのライブ当日は近づいていく。



また、TVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』地上波放送の直前、毎週24時より無料でWEB配信している『アルゴナイト 深夜練習中!』。

5月8日(金)の第5回では、TVアニメ#4「夢と現実の間に」を出演キャストの生コメンタリー付きで放送される。



(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.