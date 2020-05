星野源ら日本人アーティスト選曲プレイリスト、Apple Musicが公開

Apple Musicの特集ページ「At Home With Apple Music 〜うちで過ごそう〜」で、日本人アーティストの選曲によるプレイリストが公開された。



参加したのは、星野源、浜崎あゆみ、iri、Official髭男dismの藤原聡、Novelbright、白濱亜嵐の6アーティスト。「STAY HOME」が推奨される今、自宅で過ごす時間に楽しめるようにと、それぞれのアーティストがリスナーに向けて作成したプレイリストとなっている。



なお、このプレイリストには、サム・スミス、セレーナ・ゴメス、THE 1975、ビースティ・ボーイズ、ジョン・ボン・ジョヴィ、アッシャー、エルトン・ジョン、Diploなど豪華な海外アーティストが参加しているが、日本人アーティストの参加は今回が初となる。



特集ページ「At Home With Apple Music 〜うちで過ごそう〜」には、今後も新たなコンテンツが追加されていく予定。



Apple Music 特集ページ「At Home With Apple Music 〜うちで過ごそう〜」

http://apple.co/AtHomeWith