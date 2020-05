Apple Musicの特集ページ「At Home With Apple Music ~うちで過ごそう~」で、日本人アーティストをフィーチャーしたビデオシリーズ「At Home With Artists from Japan」の第2弾が配信された。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出自粛が余儀なくされる中、自宅でどのように過ごしているのかをアーティストがセルフショットビデオで語るこの企画。今回はアイナ・ジ・エンド(BiSH)、Creepy Nuts、kZm(YENTOWN)、Mamiko(chelmico)、小林壱誓(緑黄色社会)、SIRUP、T-Pablow(BAD HOP)の7組が参加し、筋トレ、エクササイズ、ストレッチなどの自宅でできる運動についてや、日光浴や睡眠など健康的な日々の過ごし方について語った。この自撮りビデオシリーズは第3弾も公開される予定だ。