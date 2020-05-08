Cygames（サイゲームス）の人気ゲームが原作のテレビアニメ「プリンセスコネクト！Re：Dive」に声優として花澤香菜さん、國府田マリ子さん、大橋彩香さん、新田恵海さん、小岩井ことりさん、小清水亜美さんが出演することが分かった。ゲームに引き続き、花澤さんがアオイ、國府田さんがミサト、大橋さんがハツネ、新田さんがマヒル、小岩井さんがリン、小清水さんがシオリをそれぞれ演じる。アオイらは、テレビアニメの第6話に登場する。

アニメは、穏やかな風が吹き抜ける美しき大地・アストライア大陸を舞台に、記憶を失った少年・ユウキが、ガイドのコッコロ、美少女剣士・ペコリーヌ、ネコ耳魔法少女・キャルとギルドや美食殿を立ち上げ、冒険する姿が描かれる。TOKYO MX、BS11、サンテレビほかで放送中。

◇キャスト（敬称略）

ペコリーヌ：M・A・O▽コッコロ：伊藤美来▽キャル：立花理香▽ユウキ：阿部敦▽アメス：高橋李依▽ラビリスタ：沢城みゆき▽カイザーインサイト：蒼井翔太▽カリン：洲崎綾▽ミミ：日高里菜▽ミソギ：諸星すみれ▽キョウカ：小倉唯▽アオイ：花澤香菜▽ミサト：國府田マリ子▽ハツネ：大橋彩香▽シノブ：大坪由佳▽クリスティーナ：たかはし智秋▽サレン：堀江由衣▽スズメ：悠木碧▽リマ：徳井青空▽マヒル：新田恵海▽リン：小岩井ことり▽シオリ：小清水亜美▽エリコ：橋本ちなみ▽ナナカ：佳村はるか▽ミツキ：三石琴乃