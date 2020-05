山本彩が初のアナログ盤、MUROとtofubeatsのリミックスも

山本彩が、初となるアナログ盤『feel the night feat. Kai Takahashi (LUCKY TAPES)』(7インチ2枚組)を8月26日にリリースする。



本アナログ盤のマスタリングおよびカッティングは、カニエ・ウェストや、ジェイムス・ブレイクも手がけているMetropolis Studios, LondonのMatt Coltonが担当。



DISC1のA面「feel the night feat. Kai Takahashi (LUCKY TAPES)」は、サウンドプロデューサーにKai Takahashi(LUCKY TAPES)を迎え、J-WAVE『GYAO! CLUB INTIMATE』のエンディングテーマのために書き下ろされ、J-WAVE『TOKIO HOT 100』にて2週連続3位を獲得したミッド・グルーヴなトラック。Kai Takahashi(LUCKY TAPES)とのデュエットソングになっている。B面はSIRUPなどのサウンドプロデュースでお馴染みのMori Zentaroをサウンドプロデューサーに迎え、アルペンスポーツデポ「adidas #PLAYBLACK」のCMソングとしても話題となった90s R&Bを彷彿させる「stay free」。



また、DISC2にはこれらの楽曲それぞれRemixバージョンが収録される予定。A面の「feel the night feat. Kai Takahashi (LUCKY TAPES)」では、「adidas #PLAYCASUAL」キャンペーンの為にMURO氏が90年代のAcid Jazzを彷彿させるRemixを制作した。B面の「stay free」のRemixはtofubeats氏が制作し、しっとりとしていながらもグルーヴィな仕上がりになっている。





<リリース情報>







山本彩

『feel the night feat. Kai Takahashi (LUCKY TAPES)』



発売日:2020年8月26日(水)

価格:3300円(税込)

仕様:※2枚組 7inch※45RPM



[1枚目]

SIDE A:feel the night feat. Kai Takahashi (LUCKY TAPES) - ORIGINAL MIX -

SIDE B:stay free - ORIGINAL MIX -

[2枚目]

SIDE A:feel the night feat. Kai Takahashi (LUCKY TAPES) - MUROs KG Remix -

SIDE B:stay free (tofubeats remix)



山本彩 公式HP:http://yamamotosayaka.jp/