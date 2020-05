ロックバンド「UVERworld(ウーバーワールド)」が昨年12月に開催した東京ドーム(東京都文京区)2DAYSライブの2日目の12月20日の公演「男祭り FINAL at TOKYO DOME」の模様が、5月10日にWOWOWで放送される。これに先駆けて、ライブダイジェスト映像が8日、番組サイトで公開された。約4万5000人の男性ファンによる大歓声と大合唱など、“男祭り”の魅力が凝縮された映像になっている。

「男祭り」は、かつて「UVERworld」のライブに訪れるファンの約9割が女性だったことへのジレンマから、男性ファンにも認められるロックバンドであることを証明するために始まった。2011年11月にキャパシティー230人の地元・滋賀県のライブハウスからスタートし、その後、日本武道館(東京都千代田区)、横浜アリーナ(横浜市港北区)さいたまスーパーアリーナ(さいたま市中央区)と規模を拡大。東京ドームでのライブには、1日で約4万5000人が集まった。

番組は「UVERworld 男祭り FINAL at TOKYO DOME」と題して、5月10日午後6時半からWOWOWライブで放送。関連番組として「UVERworld 男祭りHISTORY」を5月8日午後5時、「UVERworld LIVE TOUR 2015 KING'S PARADE at Kobe World Hall」を同日午後8時、「UVERworld UNSER TOUR at TOKYO DOME」を6月16日午後6時から、すべてWOWOWライブで放送。