アイアン・メイデン、厳選されたライブ盤をリマスター版で発売

英国のバンドであるアイアン・メイデンが、厳選されたライブアルバム作品の最新リマスター音源を収録したデジパック仕様のCD「ザ・ライヴ・コレクション・リマスタード」をリリースすることを発表した。



今回は、2018年12月から2019年11月にかけて4回に分けて彼らのスタジオ・アルバム全16作品を最新リマスター音源でリイシューした「ザ・スタジオ・コレクション・リマスタード」に続くシリーズとなる。「ザ・ライヴ・コレクション・リマスタード」では、日本で7月22日に『死霊復活』と『ライヴ・アット・ロック・イン・リオ』の2作品が発売。「ザ・スタジオ・コレクション・リマスタード」同様、今回の作品の中から『死霊復活』では、24分の1スケールのエディ・フィギュアと特製パッチとを特別にデザインされたボックスに封入したコレクターズ・エディションが発売となる。





<リリース情報>



アイアン・メイデン

「ザ・ライヴ・コレクション・リマスタード・シリーズ」



日本盤発売:2020年7月22日(水)発売

※海外 / 輸入盤は2020年6月19日(金)

価格:2400円(税抜)



『ROCK IN RIO / ライヴ・アット・ロック・イン・リオ』



=収録曲=

DISC 1:

1. Intro (Arthurs Farewell) / イントロ

2. The Wicker Man / ザ・ウィッカー・マン

3. Ghost of the Navigator / 死海への誘い

4. Brave New World / ブレイヴ・ニュー・ワールド

5. Wrathchild / ラスチャイルド

6. 2 Minutes to Midnight / 悪夢の最終兵器(絶滅2分前

7. Blood Brothers / ブラッド・ブラザーズ

8. Sign of the Cross / サイン・オブ・ザ・クロス

9. The Mercenary / ザ・マーシネリー

10. The Trooper / 明日なき戦い



DISC 2:

1. Dream of Mirrors / ドリーム・オブ・ミラーズ

2. The Clansman / ザ・クランスマン

3. The Evil That Men Do / ジ・イーヴル・ザット・メン・ドゥ

4. Fear of the Dark / フィア・オブ・ザ・ダーク

5. Iron Maiden / 鋼鉄の処女

6. The Number of the Beast / 魔力の刻印

7. Hallowed Be Thy Name / 審判の日

8. Sanctuary / 聖地へ

9. Run to the Hills / 誇り高き戦い



『LIVE AFTER DEATH / 死霊復活』



=収録曲=

DISC1

1. Intro (Churchills Speech) / イントロ

2. Aces High / 撃墜王の孤独

3. 2 Minutes to Midnight / 悪夢の最終兵器(絶滅2分前)

4. The Trooper / 明日なき戦い

5. Revelations / 悪魔の誘い

6. Flight of Icarus / イカルスの飛翔

7. Rime of the Ancient Mariner / 暗黒の航海

8. Powerslave / パワースレイヴ゙~死界の王、オシリスの謎~

9. The Number of the Beast / 魔力の刻印

10. Hallowed Be Thy Name / 審判の日

11. Iron Maiden / 鋼鉄の処女

12. Run to the Hills / 誇り高き戦い

13. Running Free / ランニング・フリー

DISC 2:

1. Wrathchild / ラスチャイルド

2. 22 Acacia Avenue / アカシア・アヴェニュー22

3. Children of the Damned / 吸血鬼伝説

4. Die with Your Boots On / 邪悪の予言者

5. Phantom of the Opera / オペラの怪人



『LIVE AFTER DEATH / 死霊復活【コレクターズ・エディション】』

1/24エディ・フィギュア&特製パッチ付

価格:5600円(税抜)



アイアン・メイデン日本版公式サイト:https://wmg.jp/ironmaiden