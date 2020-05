アルスマグナが8月12日に新作DVDシングル「My Little HERO」をリリースする。

今年3月に“ダンス部員”の小日向タケル、弓削ミコト、津田ダイチ、津田リク、宇迦野リンネ、東郷スバルが正式加入し、11名と1匹体制での活動をスタートさせたアルスマグナ。今回のDVDシングルは新体制初の作品で、手を取り合い助け合いながら突き進んでいこうとする思いを込めたメッセージソングとなっている。

本作は初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3仕様で発売され、それぞれのDVDには表題曲のミュージックビデオを収録。初回限定盤Aには表題曲やカップリング曲を収めたCDが付属し、初回限定盤Bには特典映像が収められるほかフォトブックも封入される。各CDショップではシングル購入者にメガジャケや缶ミラー、ポスター、メンバーソロ写真などの特典を贈呈する。対象店舗などの詳細は後日公式サイトで告知予定。

アルスマグナ「My Little HERO」収録内容

初回限定盤A

DVD

・「My Little HERO」Music Video



CD

01. My Little HERO

02. タイトル未定

初回限定盤B

DVD

・「My Little HERO」Music Video

・【実録】半熟スタッフが2020年のアルスマグナを追ってみた

通常盤

DVD

・「My Little HERO」Music Video