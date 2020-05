ブンデスリーガは、リーグ戦再開後の日程を発表した。7日付けで公式サイトで伝えている。

新型コロナウイルスの感染拡大よって3月13日に中断してから、5月16日にリーグ戦の再開を決定したブンデスリーガ。再開後は無観客で各試合を開催することが明かされており、試合に関わるクラブの選手やスタッフ、そしてレフェリーなどの各人に徹底した衛生管理がなされるという。

現時点で第25節まで消化しているブンデスリーガは、第26節から再開する。注目のカードはドルトムントとシャルケが激突する“ルール・ダービー”。現在首位に立つバイエルンは、アウェイでウニオン・ベルリンと対戦する。

なお、シーズンの最終週は6月27〜28日に変更されたとも伝えられている。

ブンデスリーガ第26節の対戦カードは以下の通り。(いずれも日本時間)

■5/16(土)

ドルトムント vs シャルケ(22:30〜)

ライプツィヒ vs フライブルク(22:30〜)

ホッフェンハイム vs ヘルタ・ベルリン(22:30〜)

デュッセルドルフ vs パーダーボルン(22:30〜)

アウグスブルク vs ヴォルフスブルク(22:30〜)

■5/17(日)

フランクフルト vs ボルシアMG(1:30〜)

ケルン vs マインツ(22:30〜)

■5/18(月)

ウニオン・ベルリン vs バイエルン(1:00〜)

■5/19(火)

ブレーメン vs レヴァークーゼン(3:30〜)