TOMOVSKYのニューアルバム「LIFE RECORDER」が7月1日に全国流通盤としてリリースされる。

2018年からライブで毎回新曲を発表し続け、2019年も引き続き新曲を披露してきたTOMOVSKY。約2年ぶりとなるニューアルバムは今年4月から通販で販売されている作品で、TOMOVSKYが2018年末から患った股関節痛にまつわる体験を描いた4部作を含む全15曲が収録される。ジャケットには、イラストレーターのさるたなつなが手がけた作品が使用されている。

TOMOVSKY コメント

個人レーベル(FAMIRES RECORDS)での作品放出、ついに30アイテムに到達。マニアックなお客さんと、頼りになるまわりの人たちのおかげである。が、本人の不滅の創作魂も立派!と、ほめていただきたい。「どんな日々でも、どんな未来でも、記録する」の精神。ここ2年は、ライブのたびに新曲を発表しております。すごいなー、トモフ!えいえいおー!

TOMOVSKY「LIFE RECORDER」収録曲

01. くだれ(天罰編)

02. くだれ(デザート編)

03. ドライブレコーダー

04. 立派な浮遊霊

05. 登山部

06. ヘッドフォン

07. MRI

08. 寄り添う2人

09. 返却

10. その後の2人

11. AI

12. 悲しすぎる未来

13. 煙

14. 地球最後の日

15. HOW TO BEST