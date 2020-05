Perfumeが選ぶ 踊るのに体力を使う楽曲は？

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーから届いたおうち時間に関するメッセージを紹介し、パフォーマンスに体力を使う楽曲を挙げました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」5月4日(月)放送分)――リスナーから届いたメッセージ【一人でも楽しめることは、Perfume研究員の曲に合わせて踊ることです。これで、休校中でも体力が落ちず、楽しみながら運動ができます。Ps.誰もいないときだけ(笑)(15歳男性)】かしゆか:かわいい。あ〜ちゃん:やっぱり、ちょっと恥ずかしいんだね。のっち:そっか、Perfumeの曲で踊ってくれてるんだ。ダンスはいいよ〜。かしゆか:全身運動だもんね。のっち:ね。筋肉も使うし有酸素運動もできるし。すごくいいと思う。あ〜ちゃん:Perfumeの曲で、いちばん体力使いそうなのって何だろうね?かしゆか:いつもセットリストを考える時に、「これ入れたら死んじゃうよ」って言ってるのは「Spring of Life」だよね。のっち:たしかに。あ〜ちゃん:あれのAlbum-mixはヤバい。かしゆか:ヤバい。のっち:でもなんでだろうね。見ててもさ、疲れるなって思わないじゃん。簡単に踊れそうじゃない? 「Spring of Life」って。かしゆか:なんだろう? すごい飛んでんのかな?あ〜ちゃん:あと、パッ……! パッ……! ってさ、上に手を……アクセントを取る時に余韻を……腕が急にガタンって落ちないように止めてるからかな?のっち:「♪弾けるような〜」のところだよね。あ〜ちゃん:そうそうそう!のっち:たしかに!かしゆか:でもこの前のツアー(『Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed” in Dome』)だったら、「だいじょばない」と……あと何だっけ? その前後。あ〜ちゃん:ナナナ(「ナナナナナイロ」)?かしゆか:「Hurly Burly」だ!あ〜ちゃん:それだ。のっち:「Hurly Burly」からの……。かしゆか・のっち:「だいじょばない」!あ〜ちゃん:……マジ死す。だいじょばない・オブ・デッド!3人:(笑)。のっち:間違いない、その2曲(笑)。かしゆか:本当にだいじょばないのよ。あ〜ちゃん:本当にそうだよね。あれはなんかやっぱり、飛んでるよね。かしゆか:飛んでる。両方の曲ともひねるんだよね、すごい体を。あ〜ちゃん:ひねる。間奏の手をぐるぐるさせながら、左、真ん中、上、右、真ん中、上って上半身をブンッてやるところがあるんだけど、あそこマジであれやった後、ほんま横腹が痛くなる(笑)。かしゆか:その後の「ナナナ」地獄だったよね。あ〜ちゃん:地獄……(笑)。のっち:あんなに軽やかに見えるのに〜(笑)。あ〜ちゃん:肩で呼吸する感じだったよね。いやでもいい歌たちだからなぁ。並びで聴きたいって、自分たちが思っちゃったんだよなぁ。かしゆか:絶対に盛り上がるって、思っちゃったもんね。あ〜ちゃん:うん。あのセットリストは体力使う。オススメ。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/