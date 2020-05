レキシとハナレグミがこれまでに発表した音源の配信が、各サブスクリプションサービスにて本日5月6日に一斉スタートした。

今回のタイミングで配信がスタートしたレキシの作品は、1stアルバム「レキシ」から6thアルバム「ムキシ」までの収録曲や、シングルのカップリングに収められている“オルゴール音源”や“昔話”など全69曲。Deyonna(椎名林檎)、齋藤摩羅衛門(斉藤和義)、旗本ひろし(秦基博)、森の石松さん(松たか子)、ビッグ門左衛門(三浦大知)、オシャレキシ(上原ひろみ)などバラエティに富んだアーティストたちとのコラボ曲もあますことなく楽しめる。

一方、ストリーミング配信が解禁されたハナレグミの音源は、1stアルバム「音タイム」から7thアルバム「SHINJITERU」までの全7タイトルのオリジナルアルバムのほか、カバーアルバム「だれそかれそ」やライブアルバム「Live What are you looking for」といった企画盤の収録曲を含むのべ115曲。未聴の作品がある人はこの機会に触れてみよう。