UVERworldのライブBlu-ray / DVD「UNSER TOUR at TOKYO DOME 2019.12.19」が7月1日にリリースされる。

本作には2019年12月に行われた東京・東京ドーム公演の模様を完全収録。初回限定盤はフォトブック型のスペシャルパッケージ仕様で、当日の模様を収めたドキュメント映像が付属する。なお本日5月6日21:00からYouTubeで放送される音楽プログラム 「YouTube Music Week STAY HOME #WITHME」では「UNSER TOUR at TOKYO DOME 2019.12.19」から数曲が公開される予定だ。

UVERworld「UNSER TOUR at TOKYO DOME 2019.12.19」収録曲

01. UNSER

02. Touch off

03. WE ARE GO

04. stay on

05. 境界

06. ナノ・セカンド

07. 在るべき形

08. ODD FUTURE

09. world LOST world

10. KINJITO

11. NO.1

12. PRAYING RUN

13. Making it Drive

14. ALL ALONE

15. THE OVER

16. 和音

17. Massive

18. First Sight

19. EDENへ

20. UNKNOWN ORCHESTRA

21. Don't Think.Feel

22. Q.E.D.

23. 零HERE~SE~

24. IMPACT

25. AFTER LIFE

26. 0 choir

27. 7日目の決意

28. MONDO PIECE

29. LONE WOLF(ENDING)

※「0 choir」の「0」はストローク符号付きが正式表記。