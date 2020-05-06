UVERworldのライブBlu-ray / DVD「UNSER TOUR at TOKYO DOME 2019.12.19」が7月1日にリリースされる。
本作には2019年12月に行われた東京・東京ドーム公演の模様を完全収録。初回限定盤はフォトブック型のスペシャルパッケージ仕様で、当日の模様を収めたドキュメント映像が付属する。なお本日5月6日21:00からYouTubeで放送される音楽プログラム 「YouTube Music Week STAY HOME #WITHME」では「UNSER TOUR at TOKYO DOME 2019.12.19」から数曲が公開される予定だ。
UVERworld「UNSER TOUR at TOKYO DOME 2019.12.19」収録曲
01. UNSER
02. Touch off
03. WE ARE GO
04. stay on
05. 境界
06. ナノ・セカンド
07. 在るべき形
08. ODD FUTURE
09. world LOST world
10. KINJITO
11. NO.1
12. PRAYING RUN
13. Making it Drive
14. ALL ALONE
15. THE OVER
16. 和音
17. Massive
18. First Sight
19. EDENへ
20. UNKNOWN ORCHESTRA
21. Don't Think.Feel
22. Q.E.D.
23. 零HERE～SE～
24. IMPACT
25. AFTER LIFE
26. 0 choir
27. 7日目の決意
28. MONDO PIECE
29. LONE WOLF（ENDING）
※「0 choir」の「0」はストローク符号付きが正式表記。