PIZZA OF DEATHが、過去のDVD作品14作をYouTubeにて5月31日まで期間限定公開を始めた。



3月の自粛期間にYouTube Liveで公開した過去のDVD作品がYouTubeにて5月31日まで期間限定公開された形になり、Hi-STANDARDの「AIR JAM」でのライブやKen Yokoyama、BBQ CHICKENS、COMEBACK MY DAYGHTERSなどの作品が楽しめる。チャンネルは下記より。



PIZZA OF DEATH YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/pizzaofdeathofficial